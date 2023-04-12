أسماك مملحة فاسدة في الجيزة.. علامات تكشف الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك

تمكنت حملات محافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري بالمحافظة من ضبط ٨٣٠ كجم اسماك مملحة ومدخنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي محملة بسيارة نصف نقل بناحية الوراق قبل توزيعها او بيعها للمواطنين.

علامات فساد الفسيخ

ومع قرب شم النسيم وتزايد الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة بأنواعها، فإنه يجب الحرص الشديد عند الشراء، خصوصا وأن هذه الأسماك إذا كانت فاسدة تؤدي لإصابات شديدة وقد تؤدي للوفاة احيانا.

وتتضمن علامات فساد الطعام مظهرًا مختلفًا عن الطعام في شكله الطازج ، مثل تغير اللون ، أو تغير الملمس ، أو الرائحة الكريهة ، أو المذاق غير المرغوب فيه.

وتتمثل أبرز علامات عدم صلاحية هذه الأطعمة للأكل في التالي:

1- يكون جلد الفسيخ الفاسد غير لامع وعليه طبقة من المخاط.

2- رائحة سمكة الفسيخ الفاسدة غير جيدة تماما

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، والفاسد يكون القوام غير متماسك.

4- لون خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء ووردية، ولكن في الفاسد يميل لونها للبني أو الأسود .

5- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وتكون حادة وغير غائرة ، فى الفاسد تظهر عكارة فى عدسة العين والعين غير لامعة.