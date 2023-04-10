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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنب الاستحمام قبل النوم مباشرة .. لهذه الأسباب

الاستحمام
الاستحمام

لا تستحم أبدًا باستخدام الماء شديد البرودة أو الماء شديد السخونة لأن ذلك يمكن أن يكون له آثار صحية معينة على الجسم.

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كما أنه لا يوجد وقت محدد للاستحمام قبل النوم ، ويوصي الخبراء بالاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين "يمكن أن يكون مفيدًا ويمكن أن يساعد الجسم في الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة قبل النوم".

ومع ذلك ، لا ينصح الجميع بالاستحمام قبل النوم،ةحيث "يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جلدية مزمنة الامتناع عن الاستحمام كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش، فالاستحمام مرة كل 2-3 ليالٍ جيد بما فيه الكفاية.

كما أنه يجب على المرء أن يضع في اعتباره الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

ويفضل البعض الاستحمام بماء دافئ ، بينما يفضل البعض الآخر البرودة، ومع ذلك ، فإن الاستحمام بماء دافئ لفترة من الوقت أفضل لأنه يساعد إذا كنت متعبًا أو تعاني من آلام في العضلات يساعد عضلاتك على الاسترخاء.

المصدر indiaexpress
 

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