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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة يومية تصيبك بآلام المعدة بعد الإفطار

المعدة
المعدة

يقوم الجهاز الهضمي في المعدة بعمل مهم للغاية فهو المسؤول عن هضم الطعام، وتقسيمه إلى قطع أصغر بكثير بحيث يمكن امتصاص العناصر الغذائية بشكل جيد في الجسم .

ولكن توجد بعض العادات الغذائية التي يمكن أن تسبب آلام المعدة بعد الإفطار مباشرة. 

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مضغ العلكة

تؤدي عادة مضغ العلكة إلى ابتلاع الكثير من الهواء، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ في المعدة، وتؤدي المحليات الصناعية الموجودة في العلكة إلى تفاقم الانتفاخ.

الإفراط في تناول الطعام

احرص على تناول وجبات صغيرة، وأكثر توازنا على مدار اليوم، ما يسهل على جسمك هضم الطعام وراحه المعدة، ويؤدي تناول الكثير من الطعام إلى ارتداد الحمض أو الانتفاخ.

الوقت الذي تأكل فيه

تناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة في وقت قريب جدًا من وقت النوم قد يؤدي إلى الشعور بحرقة في المعدة بشكل كبير .

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