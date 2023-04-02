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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أدوية .. طرق التخلص من الصداع في دقائق

الصداع
الصداع

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الصداع خلال شهر رمضان، غالبًا ما يمكن لمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية أن تخفف الصداع ، ولكن قد تساعد أيضًا مجموعة واسعة من الطرق الطبيعية. 

تشمل الأمثلة شرب المزيد من الماء ووضع الكمادات وتناول المكملات الغذائية والحصول على قسط إضافي من النوم وغير ذلك الكثير.

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طرق طبيعية لعلاج الصداع

قد يساعد شرب كمية كافية من الماء في منع الصداع أو تقليل شدته.

يمكن أن يكون الجفاف سببًا أساسيًا للعديد من الصداع البسيط، قد يغير أيضًا كيف يشعر الشخص أو يتصرف أو يفكر.


قد تكون الكمادات الباردة حلًا بسيطًا للصداع لدى كثير من الأشخاص، قد يساعد وضع كيس ثلج أو عنصر بارد آخر على الرأس أو الرقبة في تضييق الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب في المنطقة، يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تخفيف آلام الصداع

المصدر medical news today 

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