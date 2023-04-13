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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|أسعار نيسان صني 2023 الجديدة في مصر.. 5 أنواع مستعملة في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

بـ 140 ألف جنيه .. اشتري رينو لوجان مستعملة |صور

تعتبر السيارة رينو لوجان أحد أشهر السيارات الفرنسية الاقتصادية بالسوق المصرية، وحققت شهرة وانتشارا كبيراً، ومازالت تقدم بإصدارات جديدة حتى الآن. 

 

بداية من 130 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة لقضاء المهام اليومية، حيث يضم سوق السيارات المستعملة العديد من الخيارات المميزة.

 

هيونداي هاتشباك مستعملة بـ 130 ألف جنيه| صور

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من أقوى السيارات الاقتصادية، مثل فيرنا وأتوش، حيث يبحث العديد من المشترين عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة نتيجة لزيادة أسعار السيارات الجديدة.

 

بعد مقلب رامز جلال .. أسطول سيارات أحمد فتوح | السعر هيدهشك

وقع أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ، ضحية حلقة برنامج رامز نيفر إند اليوم ، الذي يقدمه الفنان رامز ‏جلال خلال شهر رمضان 2023.

 

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات يابانية جديدة بالسوق المصري | صور

يشهد السوق المصري منافسة قوية بني العلامات التجارية اليابانية العملاقة، أبرزها تويوتا ونيسان وميتسوبيشي، في فئة السيارات الرياضية "كروس أوفر" والسيدان.

 

أسعار نيسان صني 2023 الجديدة في مصر| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية اليابانية نيسان عن زيادة رسمية جديدة لأسعار نيسان صني موديل 2023، وتتوفر السيارة بالسوق المصري عبر 4 فئات.

 

 

هيونداي هاتشباك مستعملة لوجان رينو مصر

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