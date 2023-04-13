أخبار السيارات|أسعار نيسان صني 2023 الجديدة في مصر.. 5 أنواع مستعملة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تعتبر السيارة رينو لوجان أحد أشهر السيارات الفرنسية الاقتصادية بالسوق المصرية، وحققت شهرة وانتشارا كبيراً، ومازالت تقدم بإصدارات جديدة حتى الآن.

يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة لقضاء المهام اليومية، حيث يضم سوق السيارات المستعملة العديد من الخيارات المميزة.

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من أقوى السيارات الاقتصادية، مثل فيرنا وأتوش، حيث يبحث العديد من المشترين عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة نتيجة لزيادة أسعار السيارات الجديدة.

وقع أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ، ضحية حلقة برنامج رامز نيفر إند اليوم ، الذي يقدمه الفنان رامز ‏جلال خلال شهر رمضان 2023.

يشهد السوق المصري منافسة قوية بني العلامات التجارية اليابانية العملاقة، أبرزها تويوتا ونيسان وميتسوبيشي، في فئة السيارات الرياضية "كروس أوفر" والسيدان.

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية اليابانية نيسان عن زيادة رسمية جديدة لأسعار نيسان صني موديل 2023، وتتوفر السيارة بالسوق المصري عبر 4 فئات.