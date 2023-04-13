مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 21.. أحمد السقا بشخصية عثمان الإرهابي في حرب.. الكبير يقود فريق المزاريطة

شهدت الحلقة 14 من مسلسلات شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي.

مسلسل الكبير أوي 7

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21، يقرر حزلقوم أن يعتذر على رهان مباراة فريق المزاريطة، ويقرر تقديم اعتذار في فيديو لايف على السوشيال ميديا، لكن الكبير يتدخل ويمنعه.

يقرر الكبير خوض مباراة فريق المزاريطة، ويتولى تأسيس الفريق من جديد بنفسه، ويضم بعزق (أحمد فتحي) لحراسة مرمى الفريق، ويرفض انضمام هجرس لفريق المزاريطة.

وقبل أن يبدأ لقاء فريق المزاريطة وفريق فاروق سماحة، يتفاجئ الكبير بانضمام هجرس للفريق المنافس، وتختتم أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 7.

مسلسل سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 22، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 22، يلتقي حامد (أحمد السعدني) بـ الشيخ حسن طوبار (بيومي فؤاد) ويعرض الأخير مساعداته على حامد، ويخبره أنه سيجهز له مقر في وسط الدلتا هو ورجال المقاومة.

ويقرر حامد أن يرسل ابن حسن طوبار، إلى أهل قريته لطنأنتهم عليه، في الوقت الذي يقوم شخص ملثم بتوريط الحملة الفرنسية في قتل رجل مصري أخر من أهل قرية شطانوف، بينما يسعى الشيخ شهاب (أحمد عبد العزيز) للعثور على حامد، ويسلمه لجنود الحملة الفرنسية.

مسلسل ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 21، العديد من المفاجآت والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها زواج رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، على زوجته سعادات "سلوى عثمان"، من أجل إنجاب الولد له لكي يكون هو ورثة الوحيد بعد وفاته، كما تفكر ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة "روجينا"، في طلب شعبان، الشخصية التي يقدمها الفنان عابد عناني، كما يعتصر الحزن قلب نجاة " نانسي صلاح" بعد وفاة رضعيها.

بدأت الحلقة بعزومة شعبان "عابد عناني"، لستهم "روجنيا" وشقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، وزوجته، لمزيد من التعارف، وأظهرت الحلقة تفكير ستهم في الزواج من شعبان والانصياع لكلامة وأوامره بعدم العمل "تباع" على ميكروباص في الإسكندرية، وبالفعل توافق على طلبه بعدم العمل.

وشهدت الحلقة زواج رماح "جهاد سعد" من زبيبة"سحر حسن"، بعدما قامت زوجته سعادات هي بطلب زواج من والدها بسبب صلة القرابة التي تجمعهم، بشرط انه بعد الإنجاب منها، يطلقها ويأخذ الطفل منها، ويقوم بتربيته مع سعادات"سلوى عثمان"، ويوافق والداها على طلب رماح، وفي يوم الدخلة تطرد سعادات " زبيبة" من غرفة الزوجية بسبب مشاعر الغيرة التي تسيطر عليها.

مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

عُرضت مساء اليوم الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" الذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الحادية والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الاحداث بطموح فوقية المبالغ فيه ويطلب منها أكرم عدم المبالغة، وتتصل سميحة بفوقية لتطلب منها مساعدتها في الوصول لسمير، ويوحي لها أكرم بتغير الموضوع وتطلب سميحة من فوقية مساعدتها في تسريح شعرها.

يذهب علي وأكرم مع سامح للعب كرة القدم في الشارع، ويخبر علي سامح انه يريد شراء محل "كافية".

تذهب سماح برفقة حسام لسينما الزاوية وهي متحمسة للغاية، ويعزم سامح أعضاء الفريق على الغداء في منزله، يخبر سامح أعضاء الفريق ان السفر يتطلب عمل طوال الوقت لتجنب النوم في الشارع.

وتستمتع سماح مع حسام في السيارة على أنغام الموسيقى، يتلقى حسام مكالمة من والدته تخبره ان جده مريض و تطلب سماح زيارة جده للاطمئنان عليه، ويخبر علي سامح عن ارتباطه السابق من فتاة ولكنه لم يوفق بسبب كثرة كلامها و الاطمئنان عليه بداعي و بدون داعي.

ويعتذر حسام لسماح ويعدها بالذهاب للسينما مره أخرى، يسأل أكرم و فوقية عن سماح و تنكر سميحة وجودها مع حسام و تكتفي بإخبارهم انها بالقرب من المنزل لشراء بعض الأغراض.

مسلسل تغيير جو

شهدت الحلقة 6 من مسلسل تغيير جو، مشاهد رومانسية بين منة شلبي وصالح بكري “شريفة وفارس”، بعدما خرجا سويا قبل ساعات من مغادرتها لبنان.

وأقنع إياد نصار منة شلبي بضرورة استخراج وثيقة من السفارة تمكنها من العودة إلى مصر، واستخراج باسبور جديد بعد اختفاء عصام عمر بالحقيبة.

وقررت منة شلبي المغادرة فأقنعها فارس بقضاء آخر ليلة لها سويا، وبعد عشاء رومانسي اعترف لها بحبه ومشاعره تجاهها.

مسلسل عملة نادرة

شهدت الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الاحداث بنادرة تحمل رضيعها وتقف خلف الرجال وهم يصلون على شداد صلاة الجنازة، تجلس نادرة بمفردها مع شداد تحدثه وتؤكد له مدى حبها له والأمان الذي كانت تشعر به بجواره.

تجد نادرة اغراضها مجمعه ويخبرها وهبه انها سبب كل المشاكل والسبب في موت شداد ويجب ان تغادر المغارة، وتغادر نادرة ورضيعها المغارة وتترك اغراضها.

تمشي نادرة حاملة رضيعها في الصحراء وحيده تتذكر مواقف شداد معها، وتذهب لمكان غير معروف.

يشعر عبد الجبار بسعادة بعد وفاة شداد بينما يغضب مسعود لعدم اخبار والده بالأمر، بعد طرده لنادرة من مغارة الجبل، يقابل وهبه أحد رجال شداد عبد الجبار، تعود نادرة لمنزل والدها، تتصل بإسراء وتطلب منها ان تحضر لها غرضا من أغراض مسعود.

يخبر وهبه عبد الجبار بطرده لنادرة ويطلب منه السماح وان يكون ضمن رجاله ويوافق عبد الجبار، يعد مسعود والده بمعرفة مكان نادرة والمحتمل وجودها في "كفر هريدي".

تذهب اسراء لتنفيذ طلب نادرة وتنجح في الامر، تطلب نادرة جاسم احد رجال شداد المخلصين ان يحضر لها غرض مسعود من اسراء و احضار شيخ معه، يستعين عبد الجبار بشيخ سوداني لفتح المقبرة، يدرك الشيخ الذي استعان به أبو عصايا ان عبد الجبار استعان بشيخ سوداني و يطلب منهم خريطة للنجع.

يخبرهم الشيخ السوداني ان المقبرة أسفل بيت دميانة، يقرر عبد الجبار شراء منزلها دون ان تدري عن الامر شيء، يخبره مسعود انه يحب دميانة ويريد ان يتزوجها، ولكنه يخبره شرط دميانة بتطليق زوجته سميرة، يتشاور رجال أبو عصايا في زواجهم من دميانة طمعاً في منزلها والخير المدفون اسفله، يشير عطية بقتل دميانة اذا رفضت بيع منزلها، و يطلب منه حسن أبو عصايا ان يهدأ.

تخبر دميانة عزت عن شكوكها حول اشخاص رأتهم قادمين لمنزلها، وتطلب منه تقصي الامر، يطلب مسعود من دميانة الزواج بها مره أخرى وتذكره بشرطها، تترك دميانة مسعود وتذهب، تثور سميرة على مسعود بسبب زواجه من دميانة ويخبرها ان هذا الزواج مصلحه بسبب الكنز.

يحضر جاسم لنادرة الشيخ المطلوب وتعطيه غرض مسعود، يشعل الشيخ البخور ويعطيها ماء يشرب منه مسعود ليؤثر عليه السحر، يخبر وهبه عبد الجبار بمكان نادرة بعد تتبعه لجاسم، يخطف مسعود يوسف.

مسلسل جميلة

أذيعت الحلقة الـ 21 من مسلسل جميلة والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني ، حيث حملت العديد الأحداث.

وجاءت احداث الحلقة 21 من مسلسل جميلة مليئة بالأحداث المشوقة، حيث كشفت زوجة طارق نصار “ عبير منير ” إلى زياد “ هاني عادل ” خطته طليقته نرمين “ عبير صبري ” لإشعال الخلافات مع زوجته .

فيما قام زياد بالحضور بشكل مفاجىء الي منزل نرمين بسبب سلوكه ابنه في المدرسة وقد كان زوجها يجلس معها في المنزل ، الا ان الاخير تمكن من الاختباء حتي لايراه زياد .

مسلسل جعفر العمدة

شهدت الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

خرج جعفر العمدة من السجن ولكنه لم يفعل أي شيء مع عائلة فتح الله لأنه يريد أن يعلم مكان ابنه اولا حيث طلب الصلح معهم.

فيما شهدت الحلقة مقابلة بلال شامة ودلال حيث طلب منها عشرة مليون جنيه لكي يخبرها بمكان الولد وعدم إخبار جعفر بذلك .

ووافقت ايمان العاصي علي ذلك ولكنها تدبر قتله علي يد أحد رجالها.

مسلسل رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 21 تطور جديد فى الأحداث حيث يتقابل السرى “حمزة العيلى” مع الجروى “نضال الشافعى” فى عرض النيل حيث يطلب السرى من الجروى أن يأتى معه إلى الفسطاط لانه مطلوب من المطلب “وليد فواز” الا ان الجروى يغدر بالسرى ويقع اسيرا فى يده.

وقرر الإمام الشافعى “خالد النبوى” أن يقيم درسه عن الرمى بالمحصنات ولابد من وجود 4 شهود على الواقعة واذا ثبت كذبهم فلابد من معاقبتهم 80 جلدة حال طلب المظلوم.

مسلسل الأجهر

عرضت اليوم الحلقة الـ21 من مسلسل “الأجهر” والتى شهدت لقاء مصطفى الأجهر بأشقائه بعد 20 عاما.

وحاول الأجهر معرفة حقيقة مقتل والدته، التي قدمت شخصيتها الفنانة وفاء عامر وسأله عن السر الذي جعل عسران يكسر ويهدد شريف منصور.

يلتقي مصطفى الأجهر بشتا، الذي يقدم شخصيته محمد جمعة، ويخبره بأنه علم مكان أخوته، ويذهب إلى الإسكندرية معه إلا أنه لم يجد أخوته ويقف أمام البحر ويفكر كيف يصل إليهما.

يصل الأجهر إلى خيط يصله بأخوته، فيذهب إلى سيدة تدله على مكان شقيقته وشقيقه ويلتقي الأخوة الثلاثة لأول مرة بعد أكثر من 20 عاما.

مسلسل المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 22 تطور جديد فى الأحداث حيث سيطرت أحلام “رانيا فريد شوقي” على منال “دنيا عبد العزيز” وذلك بعد أن وضعت لها حجاب سحرى فى سريرها للخضوع إليها.

كما تسيطر أحلام على زوجها حسن “خالد سرحان” والذى تهدده بالسجن بعد أن شارك فى قتل أحد مساعديه بطريق الخطأ بعد مشاجرة بينه وبين مساعد هايم وعبد الرازق.

أما صابر المداح “حمادة هلال” ذهب إلى تاج “يسرا اللوزى” ليقوم بمصالحتها ويوضح لها انه تأكد من مساعدتها له بعد مقابلته لوليد “تامر شلتوت”.

ويعاتب هايم “محمد رياض” مساعدة على الجريمة التى ارتكبها حيث كان المقصود الخلاص منه هو حسن الا ان هذا لم يتحقق ويعتمد هايم على إحدى العرافين من أجل فتح المقبرة الأثرية.

بينما تطلب منال من صابر أن يقابلها فى منزلها وتكشف له ما ارتكبته رحاب زوجته “هبة مجدى” وأنها كانت تعيش فى شقة زوجة طليقها زين طوال فترة اختفائها وذلك بهدف أن يغضب صابر على رحاب ويقوم بتطليقها.

وتظهر هند بنت الأحمر “لوسى” إلى صابر مجددا فى مشهد مخيف مع أمينة “سلمى أبو ضيف" وتقول له هند لا تستطيع الخلاص من ابنة أمينة ولا ابنك وسنقف ضدك ولكن صابر يصر على الخلاص من جنين أمينة وهو الأمر الذى يخيف أمينة.

بينما يوقع الأمير “عبد العزيز مخيون” العقد مع هايم ويؤكد له أنه يقوم بكل ما يطلبونه منه لتوجيه صابر والسيطرة عليه ولكن هايم يغضب منه ويؤكد له ضرورة السيطرة على صابر سريعا.

مسلسل تحت الوصاية

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “تحت الوصاية" العديد من الاحداث المشوقة، حيث ذهب علي الطيب لوالد دياب، واخبره ان ابنه قام بتأجير احد الاشخاص ليشهد زور على زوجته انها قامت بسرقة المركب بمساعدة منى زكي.

وقام دياب بتهديد علي الطيب إن زوجته ستظل داخل القسم حتى تعيد منى زكي المركب، وذلك بعد ان تم القاء القبض عليها في الحلقة السابقة.

مسلسل حرب

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حرب بقيام أحمد السقا والذي يجسد شخصية أحد عناصر الإرهابيين ويدعي عثمان، بمبايعة رئيس التنظيم الإرهابي فى ليبيا وقدومه إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.

كما شهدت الحلقة قيام أحمد السقا بتوجيه عدد من العناصر الإرهابية المتواجدين داخل شقة بمنطقة إمبابة، بتنفيذ عملية تفجير بمحيط قسم إمبابة.

وشاءت الظروف فى كشف الرائد عمر والذي يجسد شخصيته محمد فراج للقبض على أحد العناصر المكلفة بتنفيذ هذه الخطة.

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حرب وصول أحمد السقا إلى القاهرة عام 2015 وتنفيذه أول عملية إرهابية داخل محطة مترو، وذلك بعد مبايعته لرئيس التنظيم فى ليبيا.

كما شهدت الحلقة قيام الرائد عمر والذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج فى الكشف عن العناصر المكلفة بتنفيذ الهجوم على قسم إمبابة.

وشهدت الحلقة ظهور الفنان أحمد سعيد عبد الغني فى شخصية ضابط أمن وطنى، يتعاون مع الرائد عمر للقبض على العناصر الإرهابية المكلفة بتنفيذ عمليات إرهابية داخل القاهرة الكبرى تحت إشراف الشيخ عثمان (أحمد السقا) وكانت البداية من قسم إمبابة.

مسلسل اكس لانس

أذيعت الحلقة الـ 21 من مسلسل اكس لانس ، والذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات طويلة .

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل اكس لانس العديد من المواقف الكوميديا ، ومنها قيام الحناوي “محمد سعد ” بعمل فخ للعصابة، حيث أحضرهم في البلدة أثناء إقامة تابين حماته بعد مرور 40 يومًا علي وفاتها، وأمر أهل البلدة بضربهم.

أنا مؤنس "ابرام سمير" فقد قام بدفع مبلغ مالي إلي زملائه في الدراسة حتي يقوم بمشاركتهم في العمل، فيما أصرّ كلبز علي الاحتفاظ بالطفل رغم ظهور والده.

مسلسل حضرة العمدة

خيم الحزن علي أهالي تل شبورة في الحلقة 21 من مسلسل حضرة العمدة بسبب قتل سلمي وأيضا المشهد المؤثر عندما رأى والدين سلمى جثة ابنتهما المذبوحة، ما جعل الجميع يبكي، بالإضافة لأصدقائها الذين انهاروا عندما رأوا جثتها، ومن جهة أخرى حاول إدوارد أن يخفي ملامح القضية وسرق هاتف القتيلة ، كما أرغم أخاه " حسام داغر " على مسح الفيديوهات التي تم تصويرها أثناء الجريمة ، ومسح فيديوهات الكاميرا الموجودة في مكان الحادث كذلك.

قادت نعمات "نهلة سلامة" حملة ضد صفية "روبي" لإسقاطها، واتفقت على يوم لنزول كل أهالى تل شبورة ضد صفية حتى ترحل عنهم، وكانت صفية مستاءة مما حدث، ولكن تفاجأ الجميع أنه لم يستجب أحد لتلك الحملة ولم ينزل أحد؛ وسط فرحة عارمة لأهالي التل.

مسلسل ليل أم البنات

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 21 تطور جديد فى الأحداث حيث تحاول والدة زين "عبير منير" أن تصفى خلافاتها مع زوجها السابق نجيب "ناصر سيف" من أجل ابنها زين "محمد مهران" الذى يعاني نفسيا بسبب خلافتهما.

كما رفضت والدة زين العودة مجددا إلى زوجها الثانى كمال "أيمن عزب" وأكدت أنها لن ترغب فى العودة له وتفضل أن تتفرغ إلى ابنها زين وتحاول أن تقترب منه وتحتويه.

بينما إحدى بنات ليل "منة عرفة" تطلب مساعدة طارق "محمد أحمد ماهر" فى أن يكون جوارها أثناء توقيع عقد محلها الجديد الذى ترغب فى افتتاحه كمطعم للأكل البيتى.

أما شيرين "فريال يوسف" تقوم بفضح كمال حتى تنقذ زوجها نجيب من الاتهامات التى وجهت اليه حيث متهم فى قضية تجارة اثار.

مسلسل سوق الكانتو

شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل “سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة حيث يعود صالح مجدداً لحضن والدته وشقيقه أمير كرارة وذلك بعد اختفاءه في الحرب.

وتكشف الاحداث عن دهشة رشاد، الذي ظن انه قتله منذ سنوات ولكنه قتل شخص اخر بالخطأ ليشعر بالصدمة والذهول.

مسلسل جت سليمة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جت سليمة احداث شيقة حيث

اكتشف السلطان طمعان الذي يجسده الفنان خالد الصاوي أن هناك سرا وراء دخول سليمة لقصره وكذلك وجود موكوس معها.

كما عرف الوزير بالقصر الذي يجسده الفنان سامي مغاوري من هي سليمة برغم محاولاتها اخفاء حقيقتها عنه الحلقة السابقة حينما سألها عن هويتها وبلدتها .

مسلسل ضرب نار

شهدت الحلقة ال21 من مسلسل ضرب نار العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

وعرضت نوسة الزواج على جابر الكوماندا وذلك بعدما أخبرها ان يريد ان يتركها لأنه لا زال يحب مهره ولكن الأخيرة فاجأته بهذا الطلب.

فيما ذهبت ياسمين عبد العزيز الي بيتها القديم مرة أخرى للبحث عن شقيقها ولكنه يختبأ منها .

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل ضرب نار ؛ مواجهه بين مهرة وصديقتها سحر.

واعترفت سحر انها من قامت بابلاغ زيدان ان جابر الكوماندا قد خرج من السجن .

الامر الذي اثار غضب مهره وجعلها تطرد سحر من الشركة في المقابل انقذت مهره شقيقها من عصابة تجار مخدرات ولكنه في النهاية قرر العودة لهم مرة أخرى .

مسلسل الصندوق

وقع صندوق جديد في يد أحمد داش في الحلقة السابعة من مسلسل الصندوق والذي يعرض حصريًا على منصة شاهد وقناة mbc مصر، لتكشف لنا شخصية جديدة يمكن لياسين وأصدقائه إنقاذها من الموت، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى أي شخصية سواء أروى أو علياء، وفي الوقت نفسه يحاول ياسين السير خلف الخيوط ليصل إلى القاتل.

وقد أرسل ياسين إلى أحد أصدقائه صورة من صحيفة لقاتل في السجن، ليكتشف بأنه خرج بعد مرور نصف المدة، ليُقرر ياسين مطاردته ظنًا منه بأنه هو الخاطف أو الرجل الذي يُرسل الصناديق.

مسلسل تلت التلاتة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الأحداث المشوقة حيث قامت غادة عبد الرازق، بتعذيب مي سليم، وواجهتها بما فعله امجد بشقيقتها وأخبرتها مي سليم انها ليس لها دخل بما حدث.

ولكن قامت غادة عبد الرازق، بقتل مي سليم بالسكينة بعد ان قامت بتعذيبها، ومن ثم وضعت جثتها في برميل لتتخلص منها.