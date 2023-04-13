عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. شاهد سيد زيان يقلد الباعة الجائلين

سيد زيان
سيد زيان

يوافق اليوم الخميس 13 أبريل، ذكرى رحيل الفنان سيد زيان، الذي ولد في 17 أغسطس عام 1943، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 72 عاما. 

سيد زيان يقلد الباعة الجائلين 

وفي لقاء متلفز نادر للراحل سيد زيان، مع النجم الكوميدي سمير غانم، يذكر الأخير عن مواقف له وهو في سن الطفوله، ومنها تذكره لأصوات الباعة الجائلين في الشارع أمام منزله، ليجيبه زيان بأنه يتذكرها بالفعل، ومنها هتاف بائع للبلح السيوي، مشيرًا إلى أن هذا البائع كان يتغنى بهتافه على بضاعته فتخرج منه كاللحن. 

وقام سيد زيان بتقليد هتاف بائع البلح، وهتافات باقي البائعين، لافتًا إلى أن هناك بائع آخر كانت كلماته غير واضحة، وظل زيان فترة كي يعرف ما يقوله، حتى قرر أن ينزل له في الشارع ليعرف ما الذي يبيع، فوجده بائع للجاز.

 

سيد زيان وحياته

ولد سيد زيان في 17 أغسطس 1943 في حي الزيتون، تخرج في مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج المتخصصين فى صيانة طائرات سلاح الطيران وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة وعمل بها.

كان شغوفا بالتمثيل فالتحق بفرقة المسرح العسكري ليبدأ مشواره الفني ثم قدم استقالته في بداية الستينيات لتتحول الهواية إلى احتراف فانضم إلى فرقة الهواة مع الفنان عبد الغنى الناصر وحصل على أول دور كوميدي في مسرحية "إعلان جواز"، وتلاه دور بارز في مسرحية "حركة واحدة أضيعك" مع المخرج نور الدمرداش، وكانت انطلاقته الكبرى في مسرحية "سيدتي الجميلة".

سيد زيان

أعمال سيد زيان 

توالت نجاحاته بعدما انتقل إلى فرقة الريحاني التي عمل بها لمدة تسع سنوات وشارك فى مسرحيات "بمبة كشر"،"القشاش" ثم حصل على البطولة المطلقة فى المسرحيات "العسكري الأخضر"، "واحد لمون والتانى مجنون" وغيرها، واشتهر بارتجاله وخروجه عن النص وإطلاق الإفيهات الكوميدية الراقية.

وكان للسينما نصيب كبير من أعماله، لكنه لم يقم بالبطولة سوى فى ثلاثة أفلام "دورية نص الليل"، "حظ من السماء"، "كيف تسرق مليونيرا" وأما باقي أعماله السينمائية فلعب فيها الأدوار الثانية، ومنها "الصمت"، "أريد حلا"، "عفوا أيها القانون".

 

مسلسلات سيد زيان

كما قدم العديد من المسلسلات منها "المال والبنون"، "التوأم"، وبلغ عدد ما قام به54 فيلما و 15 مسلسلا و 22 مسرحية.

أصيب بجلطة دماغية عام 2003 منعته من الحركة والكلام لتبدأ رحلة جديدة من حياته فتفرغ لحفظ القران لمدة 13 سنة حتى أتم حفظه محققا حلم والده، استعاد قدرته على المشي في عام 2011 بعد سنوات من العلاج الطبيعي والعلاج في المملكة العربية السعودية، إلا إنه لم يعد للوسط الفني مرة ثانية وتوفى في 13 أبريل 2016.

سيد زيان الفنان سيد زيان ذكرى سيد زيان ذكرى رحيل سيد زيان ذكرى ميلاد سيد زيان ذكرى وفاة سيد زيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

صرف المستحقات.. قرار عاجل من مدرب الزمالك الجديد يخص اللاعبين

قيمة عقد إمام عاشور مع الأهلي تتخطى الـ 100 مليون جنيه

موضوعات متعلقة

ناقدة فنية: مسلسل ستهم فرض نفسه بقوة على المائدة الرمضانية بأداء روجينا

ستهم الحلقة 21.. رماح يتزوج على سعادات وروجينا تفكر في طلب عابد

أول تعليق من روجينا على إشادة رئيس المجلس القومي للمرأة بمسلسلها ستهم

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21.. أحمد مكي يصعد بـ المزاريطة لمباراة الحسم

مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. ظهور بيومي فؤاد ليساعد السلطان حامد

مسلسل ستهم الحلقة 20 .. روجينا تعمل تباعا على ميكروباص وترفض الزواج

مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. أحمد السعدني يهرب من جنود نابليون بونابرت

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20 .. فضيحة لفريق المزاريطة أمام بركات وزيدان

ترشيحاتنا

أنا الأخير في برامج التوك شو| تصريحات جريئة لمحمد علي خير.. وسؤال محرج لبسمة وهبة.. وهذا موقفه من شيكابالا

الحكمة من إخفاء ليلة القدر.. وما المراد بقول النبي: إنها ليلة سمحة بلجة؟

والله لسه بدري| قمر التربيع الآخر لشهر رمضان يضيء السماء الليلة

لامبورجيني تبيع أحدث سيارتها "ريفويلتو" لمدة عامين| صور

زي المحلات .. تعرف على طريقة تحضير الحواوشي

زهقت من قسوته .. القصة الكاملة لتناول سيدة كرداسة سم فئران بسبب زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبات بوقف عرضه.. نتفليكس تعتزم طرح فيلم عن الملكة كليوباترا بملامح إفريقية!

رغم نفي اللاعب.. 6 دلائل على اقتراب إمام عاشور من الأهلي

دمروا مشروع الإطعام .. بريطانية تتعرض لصدمة نتيجة ما حدث في منزلها.. شاهد

دون أدوية.. مشروب سحري لعلاج الأنفلونزا في رمضان

فيديو

مش بيفرق معايا مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني.. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ