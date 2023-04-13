في ذكراه.. شاهد سيد زيان يقلد الباعة الجائلين

يوافق اليوم الخميس 13 أبريل، ذكرى رحيل الفنان سيد زيان، الذي ولد في 17 أغسطس عام 1943، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 72 عاما.

سيد زيان يقلد الباعة الجائلين

وفي لقاء متلفز نادر للراحل سيد زيان، مع النجم الكوميدي سمير غانم، يذكر الأخير عن مواقف له وهو في سن الطفوله، ومنها تذكره لأصوات الباعة الجائلين في الشارع أمام منزله، ليجيبه زيان بأنه يتذكرها بالفعل، ومنها هتاف بائع للبلح السيوي، مشيرًا إلى أن هذا البائع كان يتغنى بهتافه على بضاعته فتخرج منه كاللحن.



وقام سيد زيان بتقليد هتاف بائع البلح، وهتافات باقي البائعين، لافتًا إلى أن هناك بائع آخر كانت كلماته غير واضحة، وظل زيان فترة كي يعرف ما يقوله، حتى قرر أن ينزل له في الشارع ليعرف ما الذي يبيع، فوجده بائع للجاز.

سيد زيان وحياته

ولد سيد زيان في 17 أغسطس 1943 في حي الزيتون، تخرج في مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج المتخصصين فى صيانة طائرات سلاح الطيران وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة وعمل بها.

كان شغوفا بالتمثيل فالتحق بفرقة المسرح العسكري ليبدأ مشواره الفني ثم قدم استقالته في بداية الستينيات لتتحول الهواية إلى احتراف فانضم إلى فرقة الهواة مع الفنان عبد الغنى الناصر وحصل على أول دور كوميدي في مسرحية "إعلان جواز"، وتلاه دور بارز في مسرحية "حركة واحدة أضيعك" مع المخرج نور الدمرداش، وكانت انطلاقته الكبرى في مسرحية "سيدتي الجميلة".

سيد زيان

أعمال سيد زيان

توالت نجاحاته بعدما انتقل إلى فرقة الريحاني التي عمل بها لمدة تسع سنوات وشارك فى مسرحيات "بمبة كشر"،"القشاش" ثم حصل على البطولة المطلقة فى المسرحيات "العسكري الأخضر"، "واحد لمون والتانى مجنون" وغيرها، واشتهر بارتجاله وخروجه عن النص وإطلاق الإفيهات الكوميدية الراقية.

وكان للسينما نصيب كبير من أعماله، لكنه لم يقم بالبطولة سوى فى ثلاثة أفلام "دورية نص الليل"، "حظ من السماء"، "كيف تسرق مليونيرا" وأما باقي أعماله السينمائية فلعب فيها الأدوار الثانية، ومنها "الصمت"، "أريد حلا"، "عفوا أيها القانون".

مسلسلات سيد زيان

كما قدم العديد من المسلسلات منها "المال والبنون"، "التوأم"، وبلغ عدد ما قام به54 فيلما و 15 مسلسلا و 22 مسرحية.

أصيب بجلطة دماغية عام 2003 منعته من الحركة والكلام لتبدأ رحلة جديدة من حياته فتفرغ لحفظ القران لمدة 13 سنة حتى أتم حفظه محققا حلم والده، استعاد قدرته على المشي في عام 2011 بعد سنوات من العلاج الطبيعي والعلاج في المملكة العربية السعودية، إلا إنه لم يعد للوسط الفني مرة ثانية وتوفى في 13 أبريل 2016.