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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لتصعيد أمني .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق المجال الجوي

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إغلاق المجال الجوي في الشمال والجنوب أمام الرحلات الجوية المدنية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن القرار جاء "استعدادا لتصعيد أمني".

وأوضحت أن الإجراء يشمل إغلاق المجال الجوي في الشمال بمسافة 6 كيلومترات من حدود سوريا ولبنان، و6 كيلومترات في الجنوب من حدود قطاع غزة، وذلك أمام الرحلات الجوية المدنية.

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وأشارت إلى أن قرار الإغلاق سيبقى ساري المفعول حتى يوم الأحد الساعة 19:30.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن هناك مخاوف من إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية.

سوريا إسرائيل لبنان جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي

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