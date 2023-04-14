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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موليكا يقترب.. رسالة الخطيب لكولر بشأن صفقة المهاجم السوبر

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي في حضور لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بعد منح الفريق راحة سلبية عقب نهائي كأس مصر لمدة 24 ساعة وضع خلالها بعض النقاط فوق الحروف وحسم ملف الصفقات الجديدة في الموسم القادم.
 

وكشف شبانة خلال تقديمه لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC،  أن الخطيب حرص على توجيه رسالة اطمئنان إلى المدير الفني بشأن الصفقة الجديدة التي سيبرمها الفريق الأحمر والمهاجم القوي الذي سيتم التعاقد معه حيث يرغب كولر في إغلاق هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد، بجانب ملف الراحلين والمعارين، ووضع الخطة التي سيسر عليها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضح شبانة أن إدارة الكرة أخطرت كولر أنها تواصلت إلى اتفاق مع بيشكتاش التركي من أجل ضم جاكسون موليكا مهاجم الفريق التركي خلال الميركاتو الصيفي.


وأشار الإعلامي محمد شبانة إلي أن اللجنة ترغب في حسم صفقة موليكا بعد تمسك كولر بضمه ووضعه ضمن أولوياته الفنية لتدعيم خط الهجوم الأحمر.

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