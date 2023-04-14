نشرة التوك شو : توافق في الرؤى بين مصر وتركيا تجاه القضية الفلسطينية .. مدير مشروع سوى مجرى العيون: صرف تعويضات للمواطنين

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الجمعة مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة :

قال المهندس محمد الدسوقي، مدير عام مشروع سور مجرى العيون وعين الصيرة، إنه قبل تنفيذ المشروع القومي كان التفكير يجري في كيفية نقل المواطنين من المنطقة، متابعا: "الدولة خيرت المواطنين بين التعويض المالي والايجار المؤقت حتى الانتهاء من التطوير أو الحصول على وحدات بديلة".

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بـ دار الإفتاء، إن النبي صلي الله عليه وسلم كان يراجع القدر الذي نزل من القرآن مع سيدنا جبريل.

ووصي "أمين الفتوي" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بضرورة تكثيف قراءة القرآن فى شهر رمضان الكريم، وكأننا نحيي الذكرى التي نزلت فيها القرآن فى هذا الوقت، مستشهدا بقول الله تعالي"إنا أنزلناه في ليلة القدر".

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك توافق في الرؤي بين مصر وتركيا تجاه القضية الفلسطينية.

أكدت الفنانة إيمان العاصي، التي تقوم بدور دلال بنت فتح الله، بـ مسلسل جعفر العمدة، أنها تعرضت لـ إصابات بعد حلقتها مع رامز جلال.

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك اتفاقًا للتجارة الحرة بين القاهرة وانقرة، والعلاقات الاقتصادية استمرت على طبيعتها خلال السنوات السابقة، وزاد التبادل التجاري لـ10 مليار دولار، وهذا الرقم مؤهل للزيادة نظرًا لجهود الدولتين في هذا الصدد، وتشجيع المستثمرين في البلدين على تكثيف التواصل فيما بينهما.

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بالنسبة للأصحاء الذين لا يعانون من أمراض دون داع.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 14- 4-2023.

قالت الفنانة إيمان العاصي، التى تقوم بدور دلال بنت فتح الله، في مسلسل جعفر العمدة، أنها شعرت بـ خضة عندما علمت أنها ستقوم بـ دور دلال فى مسلسل جعفر العمدة، مؤكدة أنها طوال الوقت تظهر فى الأدوار الرومانسية والكيوت.

حل الفنان مجدى بدر، ضيفا على الإعلامية، شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، للحديث عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي يجسد فيه شخصية "بلال شامة".



كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الربيع، وتحديدًا في النصف الأول، وأن البلاد في الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.