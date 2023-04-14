الأرصاد: فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى شهر مايو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الربيع، وتحديدًا في النصف الأول، وأن البلاد في الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الارتفاع في درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي، وستصل لـ 32 في الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أن البلاد في الأيام الماضية شهدت سقوط أمطار، ولكن الأسبوع المقبل لن يكون هناك أمطار، ولكن البلاد ستتعرض لموجة من التقلبات في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار مسترة حتى شهر مايو، ولذلك على الجميع توخى الحذر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 16

الإسكندرية 24 - 15

الإسماعيلية 27 - 13

الغردقة 28 - 17

أسوان 33 - 19

سوهاج 29 - 15

المنيا 28 - 14