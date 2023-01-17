بعد فترة عدم الاستقرار.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في الأحوال الجوية| فيديو

أكد الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه شهدنا اليوم حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، وكان هناك سقوط للأمطار على مطروح والسواحل الشمالية.

وقال محمود القاياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن القاهرة سجلت 17 درجة مئوية؛ بعد أن كانت تسجل 19 و 20 درجة، إضافة إلى وجود نشاط رياح.

وتابع عضو المركز الإعلامي لهيئة الإرصاد الجوية، أنه سيكون هناك مرتفع جوي سيعمل على الاستقرار في الأحوال الجوية وسيشتت السحب، إضافة إلى أن القاهرة ستسجل في نهاية الأسبوع ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية.

شبورة كثيفة على محافظات شمال الصعيد

وأشار محمود القاياتي إلى أن التأثير الخطير خلال هذه الفترة؛ هو الشبورة المائية غدا، والتي ستظهر على الجزء الشمالي والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وستكون كثيفة على محافظات شمال الصعيد.