جوزى خايف أعمل فيه زى سيد.. 20 صورة لجورى بكرى تثير الجدل

أثارت الفنانة جورى بكر الشهيرة بشخصية "وداد" من مسلسل جعفر العمدة، الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها .





و تألقت جورى بكر ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها.





تحدثت الفنانة جوري بكر، عن رأي زوجها فى شخصية وداد بمسلسل “جعفر العمدة”، قائلة: “متأكدة إن زوجي حاليا قاعد على الكنبة فى البيت وبيتفرج على الحلقة، وهو سعيد جدا بالمسلسل وفخور بيا ويدعمني من أول يوم، بس هو خايف مني فى المسلسل، وبيقولي يا جوري إوعي تعملي فيا زي ما بتعملي فى سيد”.





وأضافت الفنانة جوري بكر، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”: “بشكر زوجي إنه إداني أجازة أنزل مصر كام يومعلشان أحتفل بنجاحي، ولكنه فى النهاية عارف إن جوري ملهاش علاقة بوداد وعارف إني طيبة جدا، صح يا رامي".





وكانت شخصية وداد تصدرت تريند السوشيال ميديا بسبب زوجها من شوقي وينتظر الكثير ماذا فعلت وداد لتتزوج رجل آخر غير زوجها .





مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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