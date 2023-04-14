عفاف شعيب: تاريخي الفني مفيهوش غلطة واتعرض عليا أعمال بالمايوه

أكدت الفنانة عفاف شعيب، أنها رفضت أعمالًا عرضت عليها في السينما، لأن بعض المشاهد تتطلب ظهورها بقميص نوم، أو مايوه، وهو أمر بالنسبة لها مرفوض.

واضافت عفاف شعيب، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "العرافة" المذاع على قناتي "النهار والمحور": "اتعرض عليا أدوار كثيرة لا تناسبني، ولا أنزعج من المشاهد القديمة وظهوري بدون حجاب، لأنه سنين عمري مينفعش ألغيها من حياتي، هو تاريخ في حياتي، وشىء مشرف مفيهوش غلطة".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.