حرائق بيوت النجوم.. جواهر أحدث المتضررين.. وإخماد حريق فيلا عفاف شعيب

لم تكن المطربة جواهر، أخر النجمات اللاتي تعرضن لخطر حرائق المنازل، إذ التهمت الحرائق عدد كبير من بيوت النجوم.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز حوادث الحريق التي تعرضت لها منازل النجوم من الأحدث للأقدم.

جواهر

نشب حريق في منزل المطربة السودانية جواهر، نتج عنه تدمير مطبخها بالكامل بعد تدخل الحماية المدنية لإنقاذه، واحتواء الموقف.

ونشرت المطربة جواهر عبر موقع فيسبوك، صور للحريق الذي ظهر فيه مطبخ منزلها مدمرا ويكسوه اللون الأسود بسبب الأدخنة.

وكتبت جواهر، في التعليق على صور الحريق، قائلة: «قدر الله وما شاء فعل شب حريق في مطبخ المنزل».

عفاف شعيب

في أول ديسمبر 2022، كشفت الفنانة عفاف شعيب، تفاصيل تعرض الفيلا الخاص بها إلى اشتعال النار بها، مؤكدة أن كل شيئ على ما يرام.

وقالت عفاف شعيب فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “هناك مبالغة فى تناول الحدث من قبل بعض وسائل الإعلام وتردد أننى تعرضت إلى اختناق وهو أمر عار تماما من الصحة وليس هناك أى أضرار لحقت بى”.

وأضافت عفاف شعيب: “ليس هناك أى ضرر والحريق الذى نشب بعيدا عنى فى غرفة مليئة بالخشب وهو أمر بسيط وتمت السيطرة عليه سريعا”.

ونجحت أجهزة الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل فيلا الفنانة عفاف شعيب بمنطقة العمرانية.

وتمكنت سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات داخل فيلا الفنانة عفاف شعيب بالقرب من سور الفيلا.

شيماء سبت

نشرت الفنانة الشهيرة شيماء سبت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن نشوب حريق هائل بمنزلها.

وعلقت شيماء سبت: "الحمدلله على كل حال قدر الله وماشاءالله فعل.. تعرضنا لحريق في منزلنا ونتجت عنها اضرار بالمنزل كما تعرضت اختي شذى سبت الى اختناق بسبب استنشاق كمية كبيرة من الدخان الذي ورد بتقرير الدفاع المدني انه نسبة 100%.. شذى حالياً بالعناية المركزة في مستشفى الملك حمد الطبي".

رحمة رياض

وفي سبتمبر 2022، كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، عن نشوب حريق هائل بمنزلها في قطر.

نشرت رحمة رياض مقطع فيديو لمنزلها الذي تعرض لحريق هائل مشيرة إلى أن الحريق اقتصر على الخيمة وصالة المنزل ولم ينجم عن إصابات بشرية.

مضيفة "لا حول ولا قوة الا بالله، قدر الله وما شاء فعل، عندي بالبيت بقطر صار حريق، الحمدلله اجتي على الخيمة وصالة البيت، دفع الله ما كان أعظم، الحمدلله بالحديد ولا بالبشر".

أحمد شاكر عبد اللطيف

وفي يوليو 2022، كشف الفنان أحمد شاكر -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن نجاته وأسرته من حريق التهم العمارة التي يسكن في أحد شققها السكنية، ولكن جهود أجهزة الحماية المدنية سيطرت على الحريق.

وكتب أحمد شاكر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا: «الحمد لله رب العالمين على لطفه وستره وفضله، عدت مرة أخرى أنا وأسرتي للعمارة التي أسكن بها بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعا في هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين».

وأضاف: «قدر ولطف (وكان فضل الله عليك عظيما)، كل الشكر لرجال المطافي ورجال الأمن على سرعة المبادرة».

وقال أحمد شاكر عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الحريق وقع في الأدوار العليا من العمارة التي يقطن بها، والتهم شقتين لكنه كان بعيدا عن شقته كما تم إخلاء المكان كله من السكان.

وكشف أحمد شاكر عبد اللطيف في تصريحاته، سرعة استجابة الشرطة وقوات الدفاع المدنية لإطفاء الحريق في أقل من ثلث الساعة وهو وقت قياسي، مشيرا إلى أنه تمكن من الخروج هو وأسرته قبل تفاقم الحادث.

وعن لحظات الرعب التي مرت بها أسرته، قال أحمد شاكر عبد اللطيف إنه اضطر إلى النزول 10 أدوار حاملا والدته المريضة حتى يتمكن من إنقاذها، مشيرا إلى أنه لمس حب الناس له من خلال هذه التجربة.

محمد هنيدي

وفي شهر يونيو 2022، نجا النجم الكوميدي محمد هنيدي، من حريق ضرب منزله، ولكنه تمت السيطرة عليه سريعا.

وشارك الفنان محمد هنيدي صورا من منزله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تعرضه لحريق مفاجئ.

وكتب محمد هنيدي: «الحمد لله .. بيتي ولع فجأة .. بس الحمد لله ان ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جت على قد كده ولحقناها بدري».

وفاء عامر

وفي أول فبراير 2022، وجهت الفنانة وفاء عامر، الشكر إلى عدد عدد من الجهات التى قامت بسرعة التوجه إلى العمارة التى تسكن بها بعد إندلاع حريق فيها ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

وعلقت وفاء عامر قائلة: «شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان مرور العجوزة ، والنجدة ومطافئ العجوزة ورجالة قسم الدقي سرعة الاستجابة، والمعاملة دا عشمنا فيكم.. حريق في العمارة».

سهير رمزي

وفي يناير 2022، كشفت الفنانة سهير رمزى عن تفاصيل الحريق الذى نشب فى منزلها، وهو الأمر الذى أثار جدلا عبر مواقع السوشيال ميديا.

وقالت سهير رمزى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : «انا بخير وليس هناك أى خسائر فى الأرواح، ولكن هناك بعض الخسائر فى الموبيليا "العفش"».

وأوضحت سهير رمزى : نشب حريق بسيط وتم إخماده بسبب الدفاية والحمد الله تمت السيطرة، وأهم شيء أننى بخير وليس هناك أى إصابات.