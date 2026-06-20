أم العالم والدنيا .. سائح أيرلندي ينبهر بالتعايش السلمي بمصر

أشاد سائح أيرلندي بتجربته الاستثنائية في مصر، مبدياً انبهاره الشديد بالتعايش السلمي والترابط القوي بين المسلمين والمسيحيين.

وقد جاءت هذه الشهادة لتسلط الضوء على واقع المجتمع المصري الأصيل وتكسر الصور النمطية، مؤكداً أن مصر هي بحق "أم الدنيا".

كما انبهر بالمعالم الأثرية بمصر حيث زار الأهرامات و العديد من المعالم بالقاهرة الكبري و أعرب عن انها لن تكون الزيارة الأخيرة لمصر و انه قرر المجيئ مرة أخرى.

و في الفيديو التالي نكشف كل ما قاله السائح الايرلندي عن مصر خلال فترة زيارته و لماذا قرر تسميتها أم الدنيا وأم العالم …