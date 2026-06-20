‫ أمريكا تستبعد ارتان.. أفضل حكم في أفريقيا خارج كأس العالم 2026

تلقى الوسط الكروي الأفريقي صدمة كبيرة بعد تأكد غياب الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان عن منافسات كأس العالم 2026، رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن أرتان لن يتمكن من أداء مهامه التحكيمية خلال المونديال، بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة، في قرار أثار الكثير من الجدل قبل أيام قليلة من انطلاق الحدث العالمي.

ويُعد الحكم الصومالي أحد أبرز الأسماء التحكيمية في القارة السمراء، بعدما تُوج بجائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025، وكان يستعد لتحقيق إنجاز تاريخي بصفته أول حكم من الصومال يشارك في إدارة مباريات كأس العالم.