إطلالة جريئة.. ميريام فارس تثير ضجة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ميريام فارس، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت ميريام فارس بإطلالة ملفتة مرتدية بنطلون ليجن و سويت شيرت رياضى وهو ما كشف عن قوامها الرياضى .





كما اختارت ميريام فارس، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قضيها انبساط "التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "وهي من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان أحمد مصطفى.



وحقق كليب أغنية "قضيها انبساط" النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع "يوتيوب".