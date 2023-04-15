أمريكا قلقة بشأن تصاعد العنف في السودان وتطالب بوقف الأعمال العدائية فورا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم السبت إنه يشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن تصاعد العنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الرئيسية في البلاد ، ودعا إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية.

ووصف بلينكين الوضع في الخرطوم بأنه 'هش'.

وكتب بلينكين على تويتر 'نحن على اتصال بفريق السفارة في الخرطوم - وجميعهم محسوبون حاليا'. نحث جميع الأطراف على وقف العنف على الفور وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة.

وقالت قوات الدعم السريع يوم السبت إنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش ومطار الخرطوم الدولي يوم السبت فيما يبدو أنها محاولة انقلابية.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في هانوي بفيتنام ، قال بلينكين إن الأحزاب الرئيسية في الخرطوم توصلت إلى اتفاق إطاري مهم للغاية حول كيفية المضي قدما في الانتقال إلى حكومة مدنية قبل بضعة أسابيع.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم ، رغم أنه لا تزال هناك بعض القضايا المهمة التي يجب التعامل معها.

وقال بلينكين: 'لكنني أعتقد أن هناك فرصة حقيقية للمضي قدمًا في إطار العمل المتفق عليه ، وهذا بالتأكيد ما ندعمه بقوة'.

'إنه وضع هش. هناك جهات فاعلة أخرى قد تدفع ضد هذا التقدم. لكن هذه فرصة حقيقية للمضي قدمًا أخيرًا في الانتقال الذي يقوده المدنيون ، وهي فرصة نحاول نحن والدول الأخرى تعزيزها.'