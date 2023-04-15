اعتداء على طائرة سعودية بمطار الخرطوم.. وتعليق فوري للرحلات

أعلنت الخطوط الجوية السعودية ، عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى السودان، على خلفية ما تعرضت له طائرتها في مطار الخرطوم الدولي.

وقالت الخطوط السعودية في بيانٍ لها ، إن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 ، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح اليوم السبت 15 أبريل.

وأضافت أنه على الفور استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط السعودية، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

ولفت البيان، إلى أن فرق العمل تعمل جنبًا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة، وعلى رأسها سفارة المملكة في السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادثة.

وأكدت الخطوط السعودية، أنها ستقوم بتوفير المزيد من المستجدات حول الحادثة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.