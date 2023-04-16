بدأت أصلي| تامر حبيب يرد على المنتقدبن: معنديش حاجة اتكسف منها.. ولما أموت شغلوا أغاني وارقصوا

حل السيناريست تامر حبيب، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

تعرضت لقسوة شديدة.. تامر حبيب: أزمة منة شلبي الأخيرة من أسود أيام حياتي

أكد السيناريست تامر حبيب، أن أول لقاء بينه وبين النجمة منه شلبي بعد أزمتها الأخيرة كان من أسود أيام حياته، قائلا: "اليوم ده كان من أسود الأيام اللي مرت عليا في حياتي وكنت هموت مش عارف أوصل لها لحد ما عرفت أنها في طريقها للبيت".

وأضاف تامر حبيب، أنه علم حبه الشديد لها خلال هذه الأزمة، متابعا: "عرفت قد ايه أنا بحبها وأخذتها في حضني وكان كل همي تضحك وتتبسط عشان تنسى الأزمة الكبيرة دي وربنا ما يحكم على حد ونفسيتها حاليا أفضل ونزلت اشتغلت".

تامر حبيب : لما أموت اعملوا حفلة على سيرتي وشغلوا أغاني وارقصوا

علق السيناريست تامر حبيب، على انتقاده بسبب حضوره حفل زفاف في الجونة يوم وفاة الفنان الكبير سمير غانم وتخلفه عن حضور الجنازة، قائلا: "الله يرحم سمير غانم لو كان العكس كان ممكن يعمل كده وكان بيموت في البهجة، وأنا كنت في فرح في الجونة وللأسف الشديد كنت هحضر الصبح الجنازة وأرجع على الفرح بالليل".

ووجه تامر حبيب، رسالة قائلا: "كتبت وأكرر كلامي يوم لما اموت اللي بيحبوني كلهم يعملوا حفلة كبيرة على سيرتي ويشغلوا الأغاني اللي بحبها ويفتكروا المواقف اللي بتضحك ويرقصوا وينبسطوا وهكون أكثر واحد مبسوط ".

تامر حبيب : الجواز مؤسسة اجتماعية فاشلة.. والست هي اللي بتعمل الراجل

أكد السيناريست تامر حبيب، ايمانه بالمساواة بين الرجل والمرأة وإن كان يرى أن المرأة أهم من الرجل، قائلا: "أنا شايف الست أهم الف مرة من الراجل لأنها هي اللي بتعمل الراجل وكلنا اللي عملتنا أمهاتنا وكل راجل طلع عامل إزاي هو صورة عن تربية أمه".

وعبر تامر حبيب، عن رفضه فكرة الزواج وأنها مؤسسة فاشلة، مضيفا: "أنا شايف الجواز مؤسسة اجتماعية فاشلة ولو جه نصيبي في الجواز زي القطر هتجوز مجاش خلاص.. وعندي ناس اعرفهم عندهم موضوع المساكنة ولكن دفن الرأس بتاعتنا زي النعام مليش دعوة به".

معنديش حاجة اتكسف منها.. رد ناري من تامر حبيب على تصريح لمخرجة شهيرة

رد السيناريست تامر حبيب، على تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي الأخيرة بشأن ميوله المختلفة واتهامه بالمثلية، قائلا: "أنا معنديش حاجة اتكسف منها أنا متأكد أن تصريحاتها كانت ردا على كلام اتقال خلال الندوة، لكن ده مش رأيها الشخصي".

تامر حبيب: لم أندم على شخصية المثلي في فيلم واحد صحيح.. ده نموذج في المجتمع

أكد السيناريست تامر حبيب، عدم ندمه على تقديم شخصية المثلي في فيلم "واحد صحيح"، قائلا: "لم أندم على شخصية المثلي في فيلم واحد صحيح وده نموذج موجود في المجتمع ومفيش مشهد ندمان عليه".

وكشف تامر حبيب، عن عدم رضاءه على تقديم مسلسل “لعبة النسيان” بسبب الظروف التي عاصرت المسلسل من أجواء جائحة كورونا، مضيفا: "لعبة نسيان مع دينا الشربيني كان في عز أيام الكورونا وتعرض لظروف كتير مش كويسة".

تامر حبيب: رجعت أصلي من أول رمضان.. ويكشف كواليس جديدة عن وفاة والدته|فيديو

أكد السيناريست تامر حبيب، أنه لم يستوعب حتى الآن وفاة أمه حتى بعد وفاتها بخمس سنوات، قائلاً: "مش عارف أعبر عن إحساسي وحتى الآن تأتي لحظة أنسى أنها توفيت وأول مرة انسى ذكرى وفاة أمي كان السنة دي وكنت مرتاح شويه لأني قلت إن محتاج الحياة تمشي".

كواليس جديدة عن وفاة والدته

وكشف تامر حبيب، عن كواليس لأول مرة عن مكالمة بينه وبين والدته قبل وفاتها، قائلا: "كانت أمي علطول توصيني لما أسافر أول لما أوصل اطمئنها عليا وكنت بنسى علطول أول لما سافر، وكلمتني مرة واثنين وبعدين قلت لها أنا في بيت حلو قوي وفي جنينة حلو قوي فقالت لي يا رب من بيت حلو لبيت أحلى ومن جنينة حلوة لجنينة أحلى ومن جو حلو لأحلى ولما توفيت أيقنت أنها كانت بتقولي رايحة فين".