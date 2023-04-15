تامر حبيب: رجعت أصلي من أول رمضان.. ويكشف كواليس جديدة عن وفاة والدته|فيديو

أكد السيناريست تامر حبيب، أنه لم يستوعب حتى الآن وفاة أمه حتى بعد وفاتها بخمس سنوات، قائلاً: "مش عارف أعبر عن إحساسي وحتى الآن تأتي لحظة أنسى أنها توفيت وأول مرة انسى ذكرى وفاة أمي كان السنة دي وكنت مرتاح شويه لأني قلت إن محتاج الحياة تمشي".

وكشف تامر حبيب، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن كواليس لأول مرة عن مكالمة بينه وبين والدته قبل وفاتها، قائلا: "كانت أمي علطول توصيني لما أسافر أول لما أوصل اطمئنها عليا وكنت بنسى علطول أول لما سافر، وكلمتني مرة واثنين وبعدين قلت لها أنا في بيت حلو قوي وفي جنينة حلو قوي فقالت لي يا رب من بيت حلو لبيت أحلى ومن جنينة حلوة لجنينة أحلى ومن جو حلو لأحلى ولما توفيت أيقنت أنها كانت بتقولي رايحة فين".

ووجّه تامر حبيب رسالة لوالدته متأثرا: "أنا رجعت اصلى لأني كان بقالي شويه مش بصلى ورجعت أصلى من أول رمضان ومنتظم في الصلاة وصورتها في اتجاه القبلة صورتها وبحس كأننا بنصلى جماعة".