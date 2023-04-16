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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جت سليمة الحلقة 10.. دنيا سمير غانم تبحث عن الفصل الناقص بالكتاب السحري

صدى البلد

بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل جت سليمة بمحاولة موكوس (محمد سلام) الدخول إلى غرفة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) للبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري.

لتفاجئه الحارسة الخاصة بالملكه عتيقة (إيمان السيد) وتدخل عليه الغرفة لكنه استطاع الإفلات منها.

في الوقت نفسه تحاول سليمة (دنيا سمير غانم) أن تشغل ملكة الأنوف فتحكي لها قصة “الجميلة والوحش” وتؤكد لها أن الجميلة أحبت الوحش لجمال روحه ولم يهمها مظهره الخارجي، وغنت لها أغنية  "حلاوة روح" للنجم حكيم، فشعرت ملكة الأنوف بالسعادة وأعجبت بكلماتها.

يعرض مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات.

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Cbc
الساعة | ٨:٤٥ مساءً
إعادة | ٢:١٥ صباحاً
إعادة | ٢:١٥ ظهراً

وعلى CBC دراما
الساعة | ١١:١٥ مساءً
اعادة | ٥:٣٠ فجراً
اعادة | ١١:٤٥ صباحاً

وعلى ART حكايات
الساعة | ١١:٣٠ مساءً
إعادة | ١١:٣٠ صباحاً
إعادة | ٥:٣٠ مساءً

 

أبطال وقصة جت سليمة
مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.

ضيوف الشرف

الفنان أشرف عبد الباقى فى دراما رمضان من خلال ظهوره كضيف شرف فى مسلسل “جت سليمة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وقام أشرف عبد الباقى بتصوير دوره ضمن احداث العمل فى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جمعته عدد من المشاهد مع دنيا سمير غانم.

خالد الصاوي سمير غانم محمد سلام دنيا سمير غانم وفاء عامر

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