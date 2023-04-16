مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25..روبي تهدد وفاء عامر ومحاولة الاعتداء على فتاة بالقرية

شهدت الحلقة 25 من مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، محاولة خطف لمعلمة تدعى منار إحدى أهالي قرية تل شبورة، وحاول الخاطفون لها أن يغتصبوها داخل توك توك بسبب تعاطيهم الآيس.

واكتشف الواقعة قبل حدوثها الفنان حسام داغر، عن طريق كاميرات المراقبة التي حرصت العمدة صفية علي تركيبها داخل قرية تل شبورة بعد رفض البعض وجمع أهالى القرية وذهبوا لإنقاذ الفتاة قبل حدوث الجريمة.

وأصيبت روبي، بصدمة شديدة بسبب وفاء عامر، لا سيما وأن تجارتها تضر بالاقتصاد المصري، كونها تمنح فوائد على الأموال بنسبة تصل إلى 30%، إذ شددت على ضرورة مخاطبة أهالي قرية تل شبورة، والرفع من حالة الوعي لديهم.

روبي تهدد وفاء عامر



والتقت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، بوفاء عامر، لتطالبها بضرورة التوقف عن مجال توظيف الأموال، حتى لا تُصعد الأمر وتتقدم ضدها ببلاغ إلى النيابة، إلا أنّ الأخيرة تعاملت مع الموقف بسخرية شديدة ولم تبالِ بتلك التهديدات إطلاقًا.



مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والاخيرة 4:30 عصرا.



تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة



ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.