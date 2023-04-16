عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25..روبي تهدد وفاء عامر ومحاولة الاعتداء على فتاة بالقرية

وفاء عامر
وفاء عامر

شهدت الحلقة 25 من مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، محاولة خطف لمعلمة تدعى منار إحدى أهالي قرية تل شبورة، وحاول الخاطفون لها أن يغتصبوها داخل توك توك بسبب تعاطيهم الآيس.

واكتشف الواقعة قبل حدوثها الفنان حسام داغر، عن طريق كاميرات المراقبة التي حرصت العمدة صفية علي تركيبها داخل قرية تل شبورة بعد رفض البعض وجمع أهالى القرية وذهبوا لإنقاذ الفتاة قبل حدوث الجريمة.

وأصيبت روبي، بصدمة شديدة بسبب وفاء عامر، لا سيما وأن تجارتها تضر بالاقتصاد المصري، كونها تمنح فوائد على الأموال بنسبة تصل إلى 30%، إذ شددت على ضرورة مخاطبة أهالي قرية تل شبورة، والرفع من حالة الوعي لديهم.

روبي تهدد وفاء عامر


والتقت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، بوفاء عامر، لتطالبها بضرورة التوقف عن مجال توظيف الأموال، حتى لا تُصعد الأمر وتتقدم ضدها ببلاغ إلى النيابة، إلا أنّ الأخيرة تعاملت مع الموقف بسخرية شديدة ولم تبالِ بتلك التهديدات إطلاقًا.


مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والاخيرة 4:30 عصرا.


تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة
 

ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة روبي وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تحذير عاجل من الجيش السوداني للمواطنين بسبب القصف العشوائي للدعم السريع

موضوعات متعلقة

بعد خصام سنوات.. هل تم الصلح بين غادة عبد الرازق ومحمد سامي

هل تغيرت نهاية المسلسل.. محمد رمضان يشارك الجمهوره لايف من تصوير جعفر العمدة

أخبار الفن.. أحمد فهيم يعلق على مشهد اعترافه لـ مي كساب بالحقيقة في جعفر العمدة..أحمد العوضي ينتقم من تاجر المخدرات في ضرب نار

ذكرى رحيل الضيف أحمد.. سبب وفاته وحقيقة قرابته بـ حمدي المرغني

مسلسلات رمضان الحلقة 24.. إجهاض زينة في جعفر العمدة وجدعنة مصطفى شعبان في بابا المجال

اليوم.. فريق عمل المداح ينتهي من التصوير

بابا المجال يتصدر تريند تويتر والمغردون يرددون كلمات مصطفى شعبان

حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة.. وإعادة تصوير المشاهد

ترشيحاتنا

المفتى: اكتناز الأموال ومنع الصدقة يعصف باستقرار الأمم والمجتمعات.. فيديو

الجيش السوداني: الوضع الميداني تحت السيطرة وقوات التدخل السريع استسلمت

السيطرة على مطار مروي.. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أحداث اليوم

بسبب قذيفتين.. وزير المعادن السوداني يفقد 2 من أفراد أسرته

ده الأنسب.. شيرين رضا تكشف إمكانية عودتها مرة أخرى لـ عمرو دياب

استمارة إلكترونية.. تحركات عاجلة من وزارة الهجرة تجاه الطلاب المصريين في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة الناعمة فى البيت

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

مش هشتغل مع محمد سامي تانى.. زينة في5 صور مثيرة للجدل.. شاهد

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

فيديو

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

اﻟﻤﺰﻳﺪ