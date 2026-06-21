نشأت الديهي: تخريج الدفعة الثالثة من أئمة الأوقاف يعكس بناء جيل جديد من دعاة الوعي والانضباط

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بحفل تخرج الدفعة الثالثة من أئمة وزارة الأوقاف "دفعة الإمام حسن العطار"، والذي أقيم بالأكاديمية العسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحدث يمثل محطة مهمة في إعداد جيل جديد من الدعاة المؤهلين علميًا وفكريًا.



وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن اليوم شهد تخريج دفعة جديدة من أئمة وزارة الأوقاف بعد برنامج تدريبي وتوعوي استمر لمدة 6 أشهر داخل الأكاديمية العسكرية، موضحًا أن هذه الدفعة تُعد الثالثة في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة لإعداد الدعاة بشكل متكامل.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع البرنامج باهتمام، وأجرى مداخلة مع الدكتور أسامة الأزهري، تساءل خلالها عن آليات إعداد الأئمة والراغبين في التعلم بالخارج، مؤكدًا أن التجربة تعكس رؤية شاملة لتطوير الخطاب الديني.

وأضاف أنه تم تخريج نحو ألف خريج من الدفعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الأئمة الجدد يتمتعون بدرجة عالية من الانضباط والمعرفة، بعد تلقيهم تدريبات على القراءة الدقيقة، وإدارة الوعي، وتوظيف العلوم الشرعية في خدمة قضايا المجتمع.

وأوضح أن البرنامج التدريبي ركّز على تجديد الخطاب الديني، وتعزيز مفاهيم الوعي المجتمعي، وإعداد الدعاة للتعامل مع القضايا الفكرية والسياسية والعلمية، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والحوار.

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن خريجي الأكاديمية العسكرية أصبحوا أكثر قدرة على حمل رسالة الدعوة بثقة ووعي، بما يؤهلهم للقيام بدور فعال على المنابر وفي المجتمع.