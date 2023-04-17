شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: توفير الرنجة بجميع أنواعها بأسعار مخفضة.. فيديو

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه تم توفير الرنجة بجميع أنواعها داخل المجمعات الاستهلاكية من اجل احتفال المواطنين بعيد شم النسيم.

وأضاف "محمد أبو مندور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن أسعار الرنجة لدي المجمعات الاستهلاكية الخاصة بهم تبدأ من 90 جنيها للكيلو في حين أن الكيلو في خارج أسواقهم تبدا من 135 جنيها للكيلو.

وتابع محمد أبو مندور، ان لديهم شركتين كبري من أجل انتاج كعك العيد وطرحها داخل المجمعات الاستهلاكية الخاصة بهم، مشيرا الى أن تلك المصنعين خاضعين تحت الرقابة ويقومون بانتاج افضل الأنواع.