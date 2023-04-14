قائمة أسعار كعك العيد والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية.. تعرف عليها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات كبيرة من الكعك والبسكويت بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بتخفيضات تصل الى 25%.
كيلو الكعك السادة وكذلك الملبن بسعر 120 جنيها
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.
كعك المكسرات 170 جنيها والبسكويت النشادر بـ 110
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشار إلى أن التخفيضات تصل إلى 25%.
الغريبة السادة بـ 140 والبيتي فور لوكس و بـ 150 جنيها
وأكد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك الملبن بسعر 120 جنيها ، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 جنيهات، والبتي فور لوكس و السابليه بـ 150 جنيها.
عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها
وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية انه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.
عبوة مكسرات فاخرة زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات
ولفت التقرير إلى انه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها ، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها ، الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.