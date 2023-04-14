قائمة أسعار كعك العيد والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية.. تعرف عليها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير ‏أحمد كمال أن الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة من الكعك والبسكويت بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بتخفيضات تصل الى 25%.

كيلو الكعك السادة وكذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها

وأكد المتحدث ‏الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال ان ‏الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.‏

كعك المكسرات 170 جنيها و‏البسكويت النشادر بـ 110

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ‏من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشار إلى أن ‏التخفيضات تصل إلى 25%.

الغريبة السادة بـ 140 ‏والبيتي فور لوكس و بـ 150 جنيها

وأكد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها ، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس و السابليه بـ 150 جنيها. ‏

عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في التقرير الوارد ‏إلى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و ‏الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

عبوة مكسرات فاخرة زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات

ولفت التقرير إلى انه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها ، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها ، ‏الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏