بعد خبر الكسوف|بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن هلال شوال وموعد عيد الفطر

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد وسيستمر فى الأفق فترات زمنية ليست بالقليلة، ومن ليس لديه امكانيات للرؤية.

وتابع المعهد :" من ليس لدية امكانيات للرؤية، فضلا يمتنع عن إحداث بلبلة لدى المجتمع العربي، وتأكيدا على دقة الحسابات، ونفيا لما يدور من تخبط على المواقع الإعلامية التى تستقى الغريب من الأخبار، فكسوف الشمس المنتظر حدوثه يوم الخميس 29 رمضان،20 أبريل، دليل واضح على ميلاد هلال شهر شوال، فدوما الكسوف يحدث مع ميلاد الهلال الجديد، وكل عام وحضراتكم بخير".

وتابع الدكتور جاد القاضى مدير المعهد أن هذا الكسوف لن يرى فى المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط.

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وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن في بيان رسمي برئاسة الدكتور جاد القاضي، ، موعد عيد الفطر المبارك ، فطبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية).

وكشف المعهد في بيانه الرسمي أن الهلال يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

وأما في مصر ، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023م (عيد الفطر المبارك)، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.