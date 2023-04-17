موعد عيد الفطر 2023.. الإفتاء تحسم هل كسوف شمس الخميس يرحله ليوم السبت؟

لعل السؤال عن موعد عيد الفطر 2023 هو الشاغل الأهم لدى الجميع الآن ، بعدما أوشكت العشر الأواخر من رمضان على الانقضاء، ومن ثم يبحث الكثيرون عن موعد عيد الفطر 2023 الذي صار قريبًا جدًا، وحيث إن يوم الخميس هو التاسع والعشرين من شهر رمضان ، ففيه تستطلع دار الإفتاء هلال شوال للعام الهجري 1444 ، فهل سيكون هو المتمم لشهر رمضان ويكون يوم الخميس وقفة العيد، وبالتبعية يكون اليوم التالي - الجمعة - هي موعد عيد الفطر 2023 وأول أيامه، أم ستؤثر الظاهرة الكونية - كسوف الشمس- التي ستحدث الخميس على رؤية هلال شوال، فيكون العيد يوم السبت .

موعد عيد الفطر

تحدد دار الإفتاء المصرية ، موعد عيد الفطر 2023 في مصر ، باستطلاع هلال شوال بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444هـ و20 من إبريل الجاري 2023م، يحل موعد عيد الفطر في اليوم الأول من شوال في التقويم الهجري من كل عام، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان الهجري، والذي يوافق يوم 20 إبريل لعام 2023 م.

ومعنى هذا أن القول الفصل في تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2023 في مصر ، سيتم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر شوال في يوم التاسع والعشرين من رمضان أي بعد ثلاثة أيام في يوم الخميس ، والموافق 20 إبريل الميلادي، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

رؤية هلال العيد 2023

تشهد البلاد كسوف الشمس يوم الخميس الموافق 20 أبريل الموافق 29 رمضان ، والذي من المقرر أن يكون يوم رؤية هلال شوال ، وسوف يتفق توقيت وسط الكسوف الهجين للشمس مع إقتران شهر شوال لعام 1444 هـ (هلال عيد الفطر)، وذلك بحسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي قد يتعذر معه رؤية هلال شوال ( عيد الفطر 2023 ).

فيما نفي الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، الأنباء التي كانت قد انتشرت في الساعات الماضية حول عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر المبارك لأن يوم الرؤية الشرعية يأتي مع يوم كسوف الشمس المرتقب، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة بين رؤية هلال عيد الفطر المبارك وبين كسوف الشمس الذي يحدث يوم الخميس 20 إبريل الجاري، وأن اأاخبار المنتشرة في الساعات الماضية التي تحاول الربط بينهم غير صحيحة ولم تخرج من المعهد.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن كسوف الشمس الذي يحدث يوم الخميس 20 أبريل القادم لم يرى أو يشاهد في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأنه سوف يحدث في أجزاء ومناطق بعيدة عنا ولذلك فإنه لن يعوق مشاهدتنا للرؤية الهلال يوم الخميس المقبل.

و قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن الكسوف الشمسي القادم لن يري في القاهرة أو في من محافظات جمهورية مصر العربية، ويُسمى هذا الكسوف بالكسوف الشمسي الهجين Hybrid Solar Eclipse لأن القمر سيكون قريبا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما.

وأضاف “ تادرس” أن كسوف الشمس، سوف سيظهر ككسوف كلي في بعض أجزاء من العالم ، كما سيظهر حلقيا في أجزاء أخرى، حيث سوف يبدو كحلقة من نار أثناء فترة الكسوف الحلقي، ومسار الكسوف سيبدأ في جنوب المحيط الهندي ويتحرك عبر أجزاء في غرب أستراليا وجنوب إندونيسيا ، أما الكسوف الجزئي فسيكون مرئيا في معظم أنحاء إندونيسيا وأستراليا .

وأشار إلى أن كسوف الشمس حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض، وتحدث هذه الظاهرة عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلا عبر الكرة الأرضية.

موعد عيد الفطر 2023 فلكيا

تشير الحسابات الفلكية عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيًا في التقويم الميلادي، إلى أنه من المتوقع أن عدة شهر رمضان ستكون 29 يومًا ، وتتوافق نهاية شهر رمضان في التقويم الهجري مع تاريخ 20 إبريل لعام 2023 م في التقويم الميلادي، وبناء على هذه الحسابات فإنه يكون بداية شهر شوال يوم الجمعة 21 إبريل لعام 2023 م، أي موعد عيد الفطر المبارك 2023 في مصر يوم الجمعة الموافق 20 إبريل لعام 2023 م، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

متى عيد الفطر

يكون عيد الفطر بعد رمضان، في اليوم الأوّل من شهر شوّال، وقد أجمع الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنّ ثُبوت شهر شوّال، وبدء عيد الفِطر يكون برؤية شاهدَين عَدلَين؛ واستدلّوا بما رُوي عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (صوموا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتِه وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شهد شاهدانِ مسلمانِ فصوموا وأفطروا).

وبيّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّ انتهاء رمضان، وبدء يوم الفِطر يكون بشهادة شاهدَين عَدلَين، ورُوي عنه أنّ أعرابيَّين قدما إليه، فشهدا أنّهما شاهدا هِلال شوّال، فأمر النبيّ الناس بالفِطر، أمّا إن رأى الهلال شاهدٌ واحد، فإنّه لا يُفطر وحده، بل عليه أن يُفطر مع الناس، وهو قول الجُمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ واستدلّوا بِحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (والفطرُ يوم تُفطرون والأضحى يومَ تُضحُّونَ)؛ إذ يجب على الشخص الواحد موافقة الجماعة من الناس في الفطر، وعَدمه؛ لأنّ اتِّفاقهم على الصوم وعدم مشاهدتهم الهلال يدلّ على خطئه في الرؤية.

تجدر الإشارة إلى أنّه في حال لم يرَ أحد الهلال في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، فإنّه يجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً؛ للحديث الذي رُوي عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقالَ: لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له)؛ والمقصود بقول النبيّ: "اقدروا له"؛ أي أتمّوا الشهر ثلاثين يوماً، وفسّر ذلك حديث آخر للنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)،والحديث عام، وهو بذلك يشمل شعبان، ورمضان.