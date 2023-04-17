حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان الأجهزة التنفيذية لن تتواني في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد اي متغير مكاني ليتم تنفيذ الازاله الفوريه له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالقصاصين بإزالة تعد مخالف علي مساحة 100 متر عباره عن سور بالطوب الدبش خارج الحيز العمراني.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة سور علي مساحة ٣٠ متر بعزبة يكن بالصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.