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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التعليم بأسوان يتفقد مطبعة أسئلة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

مطبعة إمتحانات صفوف
مطبعة إمتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بأسوان

واصل عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان جولاته الميدانية لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢. 

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تفقد ديوان إدارة كوم أمبو التعليمية، لمتابعة طباعة امتحانات صفوف النقل بحضور كل من "فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام- أحمد سلامة، مدير إدارة كوم أمبو التعليمية".

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الاستعداد للامتحانات

وتفقد عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان المطبعة الخاصة بطباعة أسئلة امتحانات صفوف النقل، وتم الاطمئنان على توافر التجهيزات ووسائل التأمين الكافية، مشددًا على الانتهاء من كل أعمال الطباعة ووضع المظاريف وتغليفها بوقت كاف قبل بدء الامتحانات.

كما تابع الأعمال الجارية بغرفة رفع الامتحانات الإلكترونية للصف الأول والثانى الثانوى العام على المنصة الإلكترونية للامتحانات ومستوى تأمين الغرفة، وقدم الشكر للقائمين عليها على الجهد المبذول من مسئولى التطوير التكنولوجى بالإدارة.

واطمأن وكيل الوزارة خلال جولته على التزام المدارس بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا احتياجات التأمين للمبنى تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء محافظ أسوان بشأن تنفيذ الخطة القومية لترشيد استهلاك الكهرباء.

كان حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية ‏قام بمتابعة مدارس الغابة الابتدائية، والزبير بن العوام الابتدائية و‏دراو بنات الابتدائية فى ضوء توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالمتابعة الدورية لسير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

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المطبعة

وتفقد مدير إدارة دراو التعليمية اختبار المهام الأدائية للصف الرابع فى مواد العلوم واللغة الإنجليزية والمهارات التكنولوجية ، والصف الخامس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والمهارات التكنولوجية ، وتأكد من انتظام الاختبارات ومدى مناسبتها لمستوى التلاميذ ووضوح ورقة المهام وعدم وجود أي شكوى .

وفى إدارة ادفو التعليمية تابع الدكتور محمد حسين مدير الإدارة سير العملية التعليمية بمدرسة المملحة الابتدائية والعطوانى الابتدائية الجديدة حيث اطمأن على انضباط والتزام العاملين ومتابعة اختبارات المهام الادائية بهذه المدارس، كما تابع العملية التعليمية داخل الفصول وتفاعل مع التلاميذ والطلاب.

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