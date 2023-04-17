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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وسط أجواء الود والمحبة.. محافظ أسوان: يهنئ الأخوة الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بعيد القيامة المجيد

تهنئة بعيد القيامة
تهنئة بعيد القيامة المجيد

وسط أجواء من الود والمحبة وتوزيع الألعاب على الأطفال وكروت التهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد الإحتفال بعيد القيامة المجيد فى أسوان إقبالاً شعبياً كبيراً بتهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية يتقدمهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه نائبة المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، بجانب المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والسياسية والحزبية والنقابية والتنفيذية  ، فضلاً عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف

حيث كان فى إستقبالهم بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس ، وقد أكد محافظ أسوان على وروح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الإحتفال بالأعياد الدينية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة. 

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عيد القيامة 

ولفت المحافظ إلى أن مظاهرة الود والتآخى التي عمت أعياد القيامة المجيد فى الكنائس و الشوارع والميادين والمتنزهات فى أسوان وكافة ربوع مصر لم تفرق بين المسلمين والمسيحيين بل كانت مشاركة وطنية واسعة و لم تكن أبداً تقليداً شكلياً بل جوهرياً. 

كما أشار اللواء أشرف عطية بأن أسوان تتأصل فيها دائماً روح الوحدة والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد على أن الوطنية لا تدرس ولكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيل بعد جيل  وخاصة أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بيشوى عن تقديره وإمتنانه لما لمسه من مئات المسلمين بالمحبة والأخوة الصادقة والذين توافدوا لمشاركة أخوانهم الأقباط في إحتفالات عيد القيامة المجيد وعلى رأسهم محافظ أسوان ليعكس ذلك قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحديات لأنها توحد ولا تفرق، مشيراً إلى أننا جميعاً أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد.

 

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مظاهر المحبة 

وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى إستقباله الدكتور مدحت فريد ممثل عن مجلس الكنيسة والذى عبر عن سعادته وإمتنانه لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين وعلى رأسهم اللواء أشرف عطية ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين والذين لهم رب واحد ووطن واحد ونيل واحد وأيضاً لدينا قيادة سياسية حكيمة دائماً تعطى المثل والنموذج للتلاحم. 

هذا فيما قدم محافظ أسوان التهنئة لطائفة الأقباط الكاثوليك حيث كان فى إستقباله أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليك والذى أكد على أن هذه المناسبات العطرة تؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين والذين لهم رب واحد ووطن واحد ونيل واحد وأيضاً لدينا قيادة سياسية حكيمة دائماً تعطى المثل والنموذج للتلاحم والتكاتف المتواصل .

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