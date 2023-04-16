محافظ أسوان يطمئن على نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة ومعدلات الإنجاز بالمشروعات التى يشرف على تنفيذها جهاز تعمير جنوب الصعيد بمختلف القرى والنجوع المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة".

وشدد المحافظ على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء المشروعات مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة، بجانب مواصلة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية من أجل رصد وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول.

حياة كريمة

فى سياق متصل أكد مسئولو منطقة تعمير أسوان أنه بناءاً على تكليفات المحافظ قامت لجنة هندسية متخصصة بإنهاء إجراءات التسليم الإبتدائى والإدارى لنقطتى إسعاف البصيلية والكرنك بالكلح غرب بمركز إدفو ، بالإضافة إلى تجهيز إجراءات الإستلام لنقاط إسعاف العباسية وبلانة وقسطل وكوم أمبو الرئيسية والسلسلة وكلابشة وذلك ضمن برنامج زمنى محدد تم وضعه بالتنسيق مع مسئولى هيئة الإسعاف لتسليم جميع نقاط الإسعاف التى تم الإنتهاء منها على التوالى.

كما أوضح مسئولو منطقة تعمير أسوان أنه تم إنهاء كافة الأعمال الإنشائية بمبنى مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية فطيرة بكوم أمبو وقرية جرف حسين بنصر النوبة وجارى القيام بالمرور الميدانى للجان الهندسية والفنية لإنهاء إجراءات الإستلام الابتدائي والإدارى لهذين المركزين.

مشروعات متنوعة

كما تم الإنتهاء من مشروعات العمارات السكنية التى تضم 6 عمارات بقرية فارس و6 عمارات أخرين بقرية عرب كيما بمركز كوم أمبو ، بجانب 8 عمارات سكنية بقرية الغنيمية بمركز إدفو ، و3 عمارات أخرى بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة، و جارى تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال تكسير السورناجا فى مشروعات مراكز الشباب والمجمعات الزراعية .

كانت المهندسة فاطمة إبراهيم أوضحت أنه تم بحث ومناقشة تعزير آليات وأساليب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من أجل التأكيد على جاهزية الأجهزة والإمكانيات المتاحة مع توفير وحشد أكبر عدد ممكن من المعدات المستخدمة لإزالة التعديات، بالإضافة إلى تذليل العقبات والمشكلات التى قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وأكدت فاطمة إبراهيم على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بإستمرار الحملات المكبرة للتعامل الفورى وإزالة أى حالات تعدى فى المهد بمختلف المدن والقرى وذلك حفاظاً على أملاك الدولة وخاصة الرقعة الزراعية.