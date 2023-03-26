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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان: تنظيم 111 جلسة دوار داخل قرى حياة كريمة

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستمرار سلسلة الجهود والأنشطة المبذولة لدعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لدى الأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وخلال الأسبوع الماضي تم تنظيم عدد 111 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية .

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جلسات الدوار

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الجلسات إستهدفت توعية عدد 5570 رجل وسيدة وفتاه داخل عدد 28 قرية ونجع بمركز إدفو ، بالإضافة إلى عدد 12 قرية ونجع أخرين بمركز كوم أمبو ، لافته بأن الجسات تناولت رفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية .

وكان قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم ، وخاصة الأطفال المتلازمة الداون حيث تم تنفيذ سلسلة من الحفلات المجانية مساهمة من السيرك الهولندي بقيادة المدرب محمد هاشم الحلو وذلك بمدينتى إدفو وكوم أمبو حضرها أكثر من 150 أسرة ممن لديهم أطفال من ذوى القدرات الخاصة .

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أنشطة متنوعة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع المجتمع المدنى تم تنظيم عدد من الحفلات للسيرك الهولندي من أجل إدخال البهجة والفرحة للأطفال المتلازمة الداون كانت بصحبة أسرهم ساهمت فى الترفيه عنهم .

وقالت هدى مصطفى بأن ذلك يأتى ضمن الاحتفال باليوم العالمى لمتلازم الداون ، والذى أعلنت عنه الأمم المتحدة فى عام 2011 لتعزيز وحشد الموارد والقوى اللازمة لدعم هؤلاء الأطفال وأسرهم ، مع نشر التثقيف اللازم ، كما تم تكريم الطالب كيرلس ويصا ثابت من ذوى القدرات والهمم وذلك لحصوله على المركز الأول فى لعبة الكاراتيه ، وهو يلعب بمركز شباب مدينة أسوان .

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