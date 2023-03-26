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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تشارك فى الحدث البيئي العالمي ساعة الأرض

ساعة الأرض
ساعة الأرض

شاركت محافظة أسوان مساء السبت فى الحدث البيئى العالمى "ساعة الأرض"، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وهو اليوم الذى شهد مشاركة واسعة مع مختلف دول العالم من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الإتحاد النوعى للبيئة بأسوانزإنه تم إطفاء الأنوار بدءاً من الساعة 8:30 مساءاً حتى الساعة 9:30 مساءاً ببعض المبانى، للمساهمة فى ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى والتغييرات المناخية، وظهور مصر بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

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ساعة الأرض 

وأضاف الدكتور أبو كنيز أن المنتدى المحلى لتنمية نهر النيل باسوان و الاتحاد النوعى للبيئة باسوان، شارك الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسوان، هذا الحدث العالمى، من خلال إطفاء الأنوار وغلق الأجهزة الكهربائية غير الحيوية بمقر الجهاز بمدينة أسوان، كما تم إلقاء عدة محاضرات علمية حول المناسبة، بمشاركة صابر شحاتة مدير الإعلام بفرع جهاز شئون البيئة باسوان، وأعضاء المنتدى المحلى لتنمية نهر النيل بأسوان، والاتحاد النوعى للبيئة بأسوان ودارت المحاضرات حول الحدث وأهميته وضرورة حماية الأرض من التغيرات المناخية والتوفير بقدر الإمكان من استخدام الطاقة ودور أفراد المجتمع فى ذلك.

و فى سياق متصل. شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، المشاركة فى حدث ساعة الأرض بإطفاء الأنوار داخل مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بمشاركة مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، و ممثل الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة و الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، وتم إطلاق حملة توعية للمواطنين بهذه المناسبة، والحديث عن المخاطر التى تتعرض لها الأرض جراء زيادة معدلات الانبعاثات من غازات الاحترار العالمى.

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حدث عالمى 

وفى ديوان قبلية الكنيزات بادفو، أقيمت سهرة رمضانية فى اطار هذه المناسبة، و تم الاستعانة بالشموع للتعبير عن حدث ساعة الارض، شمل محاضرة تحدث خلالها الدكتور احمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، عن أهمية المناسبة و لماذا تتم على المستوى العالمى ولماذا نشارك نحن فيها و تمت الإجابة على تساؤلات الحاضرين.

وكان أشرف عطية محافظ أسوان قد أعلن مشاركة المحافظة فى الحدث البيئى العالمى ساعة الأرض، من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة، للمساهمة فى ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى والتغييرات المناخية ، وظهور مصر بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

وأشار عطية إلى أن هذا الحدث المتمثل فى " ساعة الأرض " ‬يعد رسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد إستهلاك الطاقة ، وتقليل الإنبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية من أجل حماية البيئة ، وأن ذلك يعتبر دعوة للجميع للمشاركة والتفاعل معه.

 وأوضح المحافظ بأنه تم إعطاء توجيهات للجهات المختلفة بالمشاركة فى هذا الحدث الهام من خلال إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى وغيرها من الأماكن غير الحيوية. 

 

 

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