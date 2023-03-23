رمضان جانا.. أسوان تتزين بمجسمات مدفع وفانوس للاحتفال بالشهر الكريم

"يا بركة رمضان".. وبدأت الأجواء الروحانية تملئ الشوارع والميادين، مع قدوم شهر رمضان المعظم، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع داخل محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وعروس المشاتي حيث بدأ بانتشار الزينة في كل مكان.

ورصدت عدسة “صدى البلد” ما تشهده مدينة أسوان لأول مرة من خلال وضع مجسمات لمدفع وفانوس رمضان، وهو الذي لاقى إقبالا من الأفواج السياحية والمواطنين والأطفال لالتقاط الصور التذكارية بجوارهم داخل حديقة وبلازا درة النيل المواجهة لمبنى المحافظة .

إشادة

وأشاد الكثيرون من المواطنين والزائرين من السائحين، وأيضاً المصريين بهذه الأجواء التي انتشرت بالحدائق والمتنزهات بشكل مفرح ومبهج ، وسط البانوراما الجمالية التي شهدتها هذه الأماكن من الحدائق المفتوحة ، والمسطحات الخضراء ، والنوافير المائية ، وغيرها الكثير من اللمسات الحضارية التي حققت أجواء جديدة لمواطني المحافظة ، بجانب الزائرين من مختلف الجنسيات من مختلف دول العالم .

وأكد أحمد على – مرشد سياحى بأن السائحين ونحن نزور المزارات السياحية ، حرصوا على التواجد أمام هذه المجسمات ، وإلتقاط الصور التذكارية ، وسط إشادة كبيرة منهم بهذه الأجواء ، وأعمال التطوير والتجميل التي تمتلكها أسوان حالياً ، مقدمين شكرهم على هذا المجهود من الأجهزة المختلفة ، والذى يتناسب مع مكانة أسوان الحضارية والتاريخية ، كما عبروا عن سعادتهم بما شاهدوه من بشاشة الوجوة السمراء لأهالي أسوان ، وحفاوة استقبالهم لهم والتقاط الصور معهم في أجواء جميلة كلها بهجة وسعادة وفرحة وسرور.

بانوراما جمالية

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هذه المجسمات ضمن حرص المحافظة على إدخال البهجة والفرحة على الزائرين والمترددين على منطقة واجهة المدينة ، والتي شهدت المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتحديث لعروس المشاتي والذى ضم حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم بطول 2.5 كم .

وأشار محافظ أسوان أشرف عطية إلى أنه جارى إستكمال المرحلة الثانية لخطة التطوير والتحديث من خلال مشروعات ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد بطول 13 كم بمدينة أسوان ، وأيضاً ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو ، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة الطابية وغيرها .