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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: توزيع 2 طن من لحوم صكوك الطعام على الأسر الأكثر إحتياجاً

صكوك الطعام بأسوان
صكوك الطعام بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته بسرعة توزيع لحوم " صكوك الطعام " المقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالى 2 طن وذلك على الأسر الأولى بالرعاية بإشراف من مديرية التضامن الإجتماعى ، وبمتابعة من المحافظة

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة أوجه الرعاية للمستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً ، ومنها توزيع صكوك الطعام برعاية وزارة الأوقاف ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ومحافظة أسوان بمناسبة شهر رمضان المعظم. 
 

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صكوك الطعام

وأوضح محافظ أسوان ، أن هناك تعليمات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لضمان وصول هذه المساعدات الغذائية لمستحقيها بعد إعداد كشوف بهذه الأسر طبقاً للضوابط والإشتراطات المقررة. 

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة ، وأيضاً وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة الموطنين.

ولفت المحافظ ، إلى قيام مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف بتسليم هذه الدفعة من صكوك لحوم الطعام التى قدمتها مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ حنفى محمود لتوزيعها على المستحقين .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أهمية المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والتى إنطلقت أعمال الدورة الثانية منها ، ويستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023 وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد فى هذا الشأن. 

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ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأشار محافظ أسوان إلى أن ضرورة أن تكون المشاريع التى يتم التقدم لها فى الفئات المختلفة مقرونه بالمعايير التى حددتها المبادرة من قبل ، والتى من بينها بأن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وغيرها من المعايير الأخرى التى تساهم فى التأهل للمنافسة على المراكز الأولى. 

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بأن المبادرة تأتى فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة ، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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