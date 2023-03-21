جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان تطلق مبادرة لزراعة 2000 شجرة

أطلقت جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان مبادرة لزراعة 2000 شجرة مثمرة بقرى بنبان والرقبة والمنصورية التابعة لمركز دراو، اتساقاً مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الجمعية.

حضر احتفالية إطلاق المبادرة بقرية بنبان بمركز دراو، كمال حلمى، رئيس مدينة ومركز دراو، نائبا عن محافظ أسوان، ومحمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، والدكتورة أسماء محمود، مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة، والدكتور رمضان محمد، وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، والدكتور طارق رضوان، أستاذ بكلية العلوم جامعة أسوان، والدكتور السعد عبد العظيم، مدير الإدارة الصحية بدراو، وعدد من أهالى وقيادات قرى بنبان والرقبة والمنصورية التابعة لمركز دراو بأسوان.

أشجار مثمرة

وقال الدكتور وائل عبد الغني، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان، إن المبادرة تأتى ضمن جهود الجمعية لخدمة ودعم القرى المحيطة بمشروع الطاقة الشمسية، والذى يعد أكبر مشروع لتجمع محطات الطاقة الشمسية فى مصر والعالم، وذلك بما يحقق حياة كريمة لأبناء هذه المناطق والقرى المحيطة، وذلك فى مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى.

وأضاف الدكتور وائل عبد الغنى أنه تم اليوم، الثلاثاء، إطلاق مبادرة زراعة 2000 شجرة مثمرة من أصناف المانجو، والموالح، والجوافة، وذلك للمساهمة فى التجميل، وزيادة الرقعة الخضراء بقرى بنبان والمناطق المجاورة، إلى جانب تحسين الدخل على المدى البعيد للأهالى.

فيما أوضح حسام سلطان، مدير جمعية مستثمرى الطاقة ببنبان، أن المبادرة تاتى كأول حملة وطنية بقرى بنبان لنشر الوعى البيئى، وذلك اتساقا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن المبادرة التى تم إطلاقها اليوم، ستشمل أيضا ورش عمل وندوات بقرى بنبان تستهدف رفع الوعى البيئى، لإثراء ثقافة الحفاظ على البيئة، وتعزيز دور المجتمع فى المشاركة للحفاظ على البيئة، فضلا عن توعية الأهالى بالجدوى الاقتصادية والبيئية لزراعة الأشجار المثمرة.

المجتمع المدنى

من جانبها، أوضحت مروة حسن البنا، المستشار الإعلامي للجمعية، أنه سيتم توزيع شتلات الأشجار المثمرة على الأهالى بنسبة 75% وبواقع 2-3 شجرة على كل منزل، وبنسبة 25% من الأشجار سيتم توزيعها على الوحدات الحكومية بقرى بنبان، كما سيتم فى المقابل الإعلان عن حملة التطوع للمشاركة المجتمعية لتشجير قرية بنبان، من شباب جامعة أسوان وشباب منطقة بنبان.

وفى ختام الاحتفالية، أشاد إدريس ربيع بركة، وعبد العزيز العزايزي، و حسن أحمد محمد، من ممثلى أهالى قرى بنبان، بالجهود المتميزة من قبل جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، فى خدمة ودعم القرى المحيطة بمشروع محطات الطاقة الشمسية، مؤكدين الدعم المتواصل الذى تقدمه الجمعية لخدمة الأهالى.