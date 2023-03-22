تعليم أسوان: ختام المرحلة الأولى لتدريب الطلاب الموهوبين على الحساب الذهني السريع

شهد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ختام المرحلة الأولى من تدريب الطلاب الموهوبين على الحساب الذهنى السريع بقاعة المؤتمرات، بمدرسة التجارة المتقدمة خمس سنوات، بحضور غريب محمود، مدير عام الخدمات التربوية، وغنية محمد، مدير إدارة أسوان التعليمية، وأيضاً هالة عزت، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى.

ويستهدف تدريب الحساب الذهنى السريع إجراء الطلاب للعمليات الحسابية كالجمع والطرح بطريقة وسرعة تفوق الآلة الحاسبة، والذى نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكى للتلاميذ من 8 إلى 10 سنوات على مدار عشر ساعات تدريبية بمعدل ساعتين كل أسبوع.

تدريب الموهوبين

وقد شارك الطلاب عن طريق التسجيل الإلكترونى عبر نموذج، وتم نشره بصفحات أقسام الموهوبين بالإدارات، كما تم اختيار 60 طالباً لبدء المرحلة الأولى من التدريب (30 طالبا بإدارة أسوان - 30 طالبا بإدارة إدفو) طبقاً لأولوية التسجيل، ويتم عقد بقية التدريبات بباقى الإدارات نظراً لوجود أعداد فى قائمة الانتظار نتيجة للإقبال الكبير من الطلاب على الاشتراك.

وتابع وكيل الوزارة تفاعل الطلاب الكبير مع المدربة الدكتورة نعمة أحمد يونس، المدرب المعتمد الدولى ومؤسس برنامج الحساب الذهنى، حيث نجح الطلاب فى إجراء عمليات الجمع والطرح لأكثر من عشرين مسألة خلال دقيقة واحدة رغم قصر مدة التدريب، حيث يستغرق المستوى الواحد فى تدريب الحساب الذهنى ثلاثة أشهر، وتم تكثيف التدريب خلال 10 ساعات فقط، وتم إجراء اختبار قبلى وبعدى لقياس مستوى الطلاب ومعرفة مدى استفادتهم من التدريب.

المواهب المتميزة

وفى حديث وكيل وزارة التربية والتعليم مع أولياء أمور الطلاب، أعربوا عن تقديرهم للمديرية ولإدارة الموهوبين لتنفيذ مثل هذه التدريبات التى تساهم فى تحسين التركيز والانتباه عند الأطفال والعمل على تحفيز المهارات العقلية لديهم، وسعادتهم بما لمسوه من استمتاع الطلاب بالحضور للتدريب وزيادة الثقة بالنفس وساهمت فى حبهم للرياضيات.

وأشاد عبد الكريم لطفى بالتلاميذ المشاركين فى التدريب، وسعادته بوجود هذه المواهب المتميزة داخل تعليم أسوان.

كما أشاد بدعم أولياء الأمور للطلاب وسعيهم لتميز أبنائهم، وأوضح أن المديرية أيضاً تسعى دائماً لدعم وإبراز هذه المواهب، وتمنى لهم المزيد من التوفيق.