أثناء لقاءه وفد الوكالة الأمريكية..محافظ أسوان: رقمنة مراكز الخدمات الجماهيرية بقرى حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى إطلاق مشروع التحول الرقمى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن من خلال إفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ، والذى يؤدى 82 خدمة من خلال الأزرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركز تكنولوجى لسرعة إتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية ، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد الإدارى .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشأن الحوكمة الإقتصادية الشاملة والذى ضم الدكتورة سلوى طباله مستشار أول الحوكمة ، بجانب الدكتور خالد زكريا إستشارى أول مشروع الحوكمة الإقتصادية وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية .

الخدمات التدريبية

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المعونة الأمريكية لدعم المحافظة فى مجال الخدمات التدريبية المهنية والبشرية ، وخاصة التدريب على اللغة الإنجليزية ، والإرتقاء بالمهارات وبناء القدرات وتدريب القيادات والتميز الحكومى ومكافحة الفساد ، مع دعم قاعات مركز التدريب بالأجهزة ، وكذا إمداد التحول الرقمى بالأجهزة والتطبيقات والبرامج التى تدعم ميكنة المحافظة ، علاوة على رفع كفاءة المراكز التكنولوجية لأداء مهامها على الوجه الأكمل .

وقال المحافظ بأن هذا يتواكب مع حرص المحافظة على الإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية للفئات المتعاملة مع الحركة السياحية الوافدة ، بجانب تقديم الخدمات السياحية الإلكترونية بالتطبيقات المستحدثة ، بالإضافة إلى السعي إلى رقمنة مراكز الخدمات الجماهيرية التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالى 31 مركز .

ومن جانبه قدمت الدكتورة سلوى طبالة ووفد الوكالة الأمريكية شكرهم لمحافظ أسوان على جهوده المتواصلة لتحسين العلاقة بين المواطن والمحافظة من خلال التواصل المستمر ، علاوة على اللجوء للأفكار خارج الصندوق ، وإستثمار دائرة العلاقات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص مما ساهم فى تحقيق تطوير كبير يضاف إلى المزايا النسبية لأسوان .

وأوضحت سلوى طباله بأن هناك شراكة تاريخية بين هيئة المعونة الأمريكية ومحافظة أسوان شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة ، ولذا فنحن نتطلع للمزيد من التعاون البناء والمثمر ، وخاصة فى مجال الحوكمة والتدريب الإدارى .

دعم القدرات

وفى نفس السياق أوضح الدكتور خالد زكريا بأنه من أبرز أهداف المشروع دعم قدرات محافظة أسوان فى جهود التحول الرقمى ورفع كفاءة مراكز خدمة المواطنين من خلال تنفيذ أنشطة تدريبية لبناء قدرات العاملين فى المحافظة فى المجالات المختلفة ، وبالأخص الحوكمة والتميز الحكومى ومكافحة الفساد وتنمية المهارات الشخصية ، ودعم قدرات وأنشطة مركز التدريب التابع للمحافظة ، وكذا تنظيم ورش العمل والأنشطة التوعوية فى موضوعات مختلفة منها الحوكمة ومكافحة الفساد ، وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، ودور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى التنمية المحلية ، بجانب التعاقد مع الخبراء الفنيين والشركات عند الحاجة لتنفيذ الأنشطة المدرجة فى مذكرة التفاهم .

وأشار إلى أنه من ضمن مواد مذكرة التفاهم الإتفاق بين الطرفين لعقد إجتماع شهرى برئاسة المحافظ من ينوب عنه ، وبحضور ممثلين عن المحافظة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمتابعة وتقييم أداء المشروع فى تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها والتى ستبدأ من شهر مايو القادم وتستمر حتى نهاية عام 2024 ، وإقتراح مهام عمل مستقبلية .