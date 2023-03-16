محافظ أسوان يوجه برصد نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ مع إزالة كافة المعوقات والمشكلات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة لتلبية مختلف المطالب والاحتياجات الجماهيرية والمساهمة فى تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ).



حياة كريمة

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية الكفور بمركز كوم أمبو والتى تضم 32 تابعا بإجمالى 55 ألف نسمة.

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة ، وإنشاء كوبرى عزبة عرب الجندى بنسب 100 % ، بالإضافة إلى تفقد مشروع لوحة توزيع قرية الضما بنسبة 95 %.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بالرغامة شرق ، ومشروع إحلال وتجديد مركز شباب الكفور بنسبة 85 % لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع سبيل العرب بنسبة 70 %.

وتابع مصطفى أنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة والإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.