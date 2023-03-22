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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة مجتمعية لزراعة ألفين شجرة مثمرة بقرى أسوان

مبادرة مجتمعية لزراعة
مبادرة مجتمعية لزراعة ألفين شجرة مثمرة بقرى أسوان

تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (100مليون شجرة) كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة دراو كمال حلمى بحضور فعاليات إطلاق المبادرة المجتمعية ( زراعة ألفين شجرة مثمرة ) بقرى بنبان والرقبة والمنصورية والتى تنظمها جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان .

حضر الفعاليات المهندسة أسماء محمود مدير عام الإداره العامه لشئون البيئة ، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، والدكتور رمضان محمد وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى حسام سلطان مدير جمعية مستثمرى الطاقة ببنبان ، فضلاً عن عدد من القيادات الجامعية والمجتمعية والتنفيذية وأهالى القرى المستهدفة .

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100مليون شجرة

مبادرة مجتمعية لزراعة ألفين شجرة مثمرة بقرى أسوان

وأشاد اللواء أشرف عطية بجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية برئاسة المهندس هشام الجمل ودورها فى تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة لدعم ومساندة الجهود المبذولة للإرتقاء بمحاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والبيئى والتوعوى للأهالى والمواطنين بقرية بنبان والقرى المحيطة .

وأشار المحافظ ، إلى أن ذلك يتواكب مع حزمة الأنشطة والفعاليات التى تسعى المحافظة بمختلف أجهزتها المعنية لتنفيذها بدعم ومتابعة متواصلة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للرئيس السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحشد الجهود والطاقات لدعم آليات وأساليب تحقيق الإصحاح البيئي والحد من الإحتباس الحرارى وغيرها من التحديات البيئية الراهنة لضمان تحسين نوعية الحياة وحفظ حق الأجيال القادمة للعيش في بيئة نظيفة خالية من أى ملوثات ، وذلك تطبيقاً للمحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠  والتوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالشوارع والطرق الرئيسية ، بجانب الأحياء والمناطق السكنية .

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أشجار مثمرة

ومن جانبها أوضحت المهندسة أسماء محمود بأن فعاليات المبادرة تشمل زراعة أشجار مثمرة من أصناف الموالح والمانجو والجوافة ، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لرفع الوعى البيئى وتعزيز دور المجتمع فى المشاركة بإيجابية لنشر ثقافة المحافظة على البيئة ، فضلاً عن التوعية بالجدوى الإقتصادية والبيئة لزراعة الأشجار المثمرة.

وقال أسماء محمود بأن المبادرة تستهدف التوسع فى حملات التشجير وزراعة الأشجار أمام المنازل والمؤسسات الحكومية بقرى بنبان والقرى المحيطة ، وذلك بمشاركة فعالة للشباب المتطوعين من جامعة أسوان والقرى المستهدفة .

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