تعليم أسوان تعلن جدول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمدارس الصناعية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان جداول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمدارس الصناعية التى تطبق المناهج القائمة على نظام الجدارات ومدارس التعليم الصناعى ثلاث سنوات وخمس سنوات والإعداد المهنى وفصول الخدمات بالفترة الصباحية والمسائية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

وكان قد قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية ‏بمتابعة مدارس الغابة الابتدائية، والزبير بن العوام الإبتدائية و‏دراو بنات الابتدائية فى ضوء توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالمتابعة الدورية لسير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

امتحانات

جداول إمتحانات بأسوان

وتفقد مدير إدارة دراو التعليمية اختبار المهام الأدائية للصف الرابع فى مواد العلوم واللغة الإنجليزية والمهارات التكنولوجية، والصف الخامس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والمهارات التكنولوجية، وتأكد من انتظام الاختبارات ومدى مناسبتها لمستوى التلاميذ ووضوح ورقة المهام وعدم وجود أي شكوى.

وفى إدارة ادفو التعليمية تابع الدكتور محمد حسين مدير الإدارة سير العملية التعليمية بمدرسة المملحة الابتدائية والعطوانى الابتدائية الجديدة حيث اطمأن على انضباط والتزام العاملين ومتابعة اختبارات المهام الادائية بهذه المدارس ، كما تابع العملية التعليمية داخل الفصول وتفاعل مع التلاميذ والطلاب.

وكان قد عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عدة اجتماعات عبر "الفيديو کونفرانس" بمديري الإدارات الخمس ومديرى المدارس بالمراحل التعليمية الثلاث والتطوير التكنولوجى والشئون المالية لمتابعة آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى ستنطلق فى ٦ مايو المقبل .

وتناول الاجتماع عدة نقاط منها ضرورة إنتهاء جميع المعلمين من شرح مناهج الفصل الدراسى الثانى حسب الخطط الزمنية المعتمدة للمناهج وبيان الأجزاء المخصصة للإطلاع فى مناهج صفوف النقل.

أنشطة تعليمية

جداول إمتحانات بأسوان

وأكد عبد الكريم لطفى على الموجهين وواضعى الأسئلة بالالتزام بكافة ضوابط الورقة الامتحانية والتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن ، ومراعاة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب والتدرج فى مستوى الأسئلة ، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة مع تحري الدقة التامة عند اختيار فقرات الأسئلة والالتزام بالأجزاء المقررة فقط لكل فصل دراسى ، ومراجعتها لغوياً وفنياً ، ومطابقة نماذج الإجابة مع الأسئلة.

وفى نهاية الإجتماع أكد لطفى على حرص المديرية على إستكمال التجهيزات والاستعدادات للامتحانات وتكامل الجهود لتوفير مناخ صحى وآمن للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة ، متمنياً دوام التوفيق للجميع .