ضمن التحول الرقمى.. مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة يواصل برامجه

قام مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بتنظيم الدورات التدريبية الهادفة لتأهيل العاملين للتعامل الفورى والسريع مع أى معاملات ، ولأداء الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمى التى تتم على قدم وساق بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن .

ويأتي ذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية المكثفة للإرتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بديوان عام المحافظة ، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات سواء للمديرين أو الموظفين وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن .

تأهيل العاملين

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية يتم بشكل مستمر إستكمال البرامج التدريبية التثقيفية والتأهلية للعاملين التابعين للجهاز الإدارى بالمحافظة حيث يتم التدريب على حزمة من التطبيقات بأحدث الإصدارات وتطوير مهارات العاملين فى مجال التحول الرقمى .

وفى نفس السياق أشار الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة إلى أنه بأنه تم عقد ورشة عمل تدريبية لرؤساء الوحدات القرية والأحياء ومديرى ورؤساء الأقسام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإشراف من شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية ، وبحضور مدير الموارد البشرية من أجل تحسين وتنمية قدرات العاملين ، وبما ينعكس أثره على تحسين أداء العمل .

مراكز تدريب

وأوضح أشرف إمام بأن ذلك كان له أثر إيجابى من جميع المشاركين حيث تم طرح العديد من الآراء الجيدة ، ومن بينها مطلب قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بتنظيم دورة متخصصة للفنيين بالكهرباء وذلك لمواكبة التكنولوجيا الحديثه فى مجال الكهرباء حيث سيتم إعداد خطة التدريب للمرحلة القادمة حسب الإحتياجات الفعلية للعاملين بمختلف القطاعات الخدمية .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتوفير جميع التسهيلات لأعضاء الوفد الدبلوماسى الذى يضم 11 سفيراً من دول أمريكا اللاتينية وهى جواتيمالا وبنما وفنزويلا وكولومبيا وكندا وتشيلى وبيرو والأرجنين والأكوادور وكوبا والباراجواى، وذلك خلال زيارتهم لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان.