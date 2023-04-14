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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد

الاستعداد للاعياد
الاستعداد للاعياد بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة المحافظة لإستقبال الأعياد ، مع إلغاء إجازات بالمحليات ، ومديريات الخدمات المختلفة

وكلف المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس ، مع رفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، بجانب التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

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الاستعداد للاعياد 

هذا بالإضافة إلى متابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضاً مع الحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة ، فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة التموينية لتوفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية ، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين.

ووجه أشرف عطية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الأجازة ، علاوة على المتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها .

 

 

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