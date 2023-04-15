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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لأسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بوادى الصعايدة في إدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

قام العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة داخل 6 قرى حيث رافقه فى الجولة المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بجانب مديرى الشباب والرياضة والمنطقة العاشرة للطرق والكبارى وهيئة الإسعاف ، بالإضافة إلى مسئولي جهاز التعمير والشركة المصرية للإتصالات والكهرباء فى ضوء توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى الإجتماع الدورى لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

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ونقل العميد ياسر عبد الشافى تكليفات محافظ أسوان بالإسراع بوتيرة العمل داخل مختلف قطاعات العمل العام ، مع تلافى كافة الملاحظات ، ووضع الحلول الجذرية لأى عوائق أولاً بأول حتى يجنى المواطنين ثمار هذه الإنجازات ، فضلاً عن سحب الأعمال من الجهات المتقاعسة تنفيذاً لمبدأ الثواب والعقاب .

وقام السكرتير العام المساعد ومرافقيه بتفقد الأعمال الجارية لرصف طريق الغنيمية / وادى الصعايدة بطول 20 كم حيث تم رصف 10 كم حتى مدخل القرية .

وكلف ياسر عبد الشافى بإنهاء أعمال توصيل الألياف الضوئية خلال أسبوع ، على أن تبدأ المنطقة العاشرة لبدء أعمال الرصف عقب أجازة عيد الفطر ، كما تم تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية ممثلة فى وحدة الإسعاف بنسبة 95 % ، والمجمعين الخدمى والزراعى بنسبة تنفيذ 99 % بقرية الشهامة ، وتم كذلك تفقد وحدة الإسعاف بقرية وادى عبادى بإدفو ، ولوحة توزيع الكهرباء بقرية النزل التابعة لقرى الرديسية بحرى ، وكذا التعامل مع مشكلة المياه الجوفية بمركز شباب النزل .

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وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإستكمال الشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفه مدير الصندوق بأسوان لمجابهة ظاهرة إنتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الأدمان وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعى بين النشء والشباب والإرتقاء بالسلوكيات الإيجابية .

وأكد المحافظ على أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين فى أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس والكمائن المختلفة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات .

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