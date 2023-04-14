إصابة 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بطريق أبو سمبل / أسوان البرى

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث سير في منطقتين متفرقتين بطريق أبوسمبل / أسوان البرى ، و توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً بوقوع حادثين سير متفرقين بطريق أبوسمبل / أسوان حيث تمثل الحادث الأول فى إنقلاب سيارة ربع نقل عند الكيلو 125 من ناحية أسوان ، وأسفر عن إصابة شخصين ، والثاني تصادم سيارتين عند الكيلو 220 مما أدى إلى إصابة شخص ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

حوادث متفرقة

وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادثين لمعاينتهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، ورفع آثارهما من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالحادثين .