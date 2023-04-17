بالبيض الملون والفسيخ.. اقبال كبير من أقباط أسوان على الحدائق في شم النسيم

رصدت عدسة " صدى البلد " إقبال الكثير من الأسر الأسوانية من الأقباط ، منذ الصباح الباكر على الحدائق والمنتزهات العامة للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم .

أعياد الربيع

الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم فى أسوان

ومن أبرز الحدائق التي توافد عليها المواطنين نجد الحدائق العامة كالسلام ودرة النيل والشيراتون ومدكور أبوالعز، بجانب الحدائق الأكثر شهرة كحدائق فريال وجزيرة النباتات وقاموا بتناول الأطعمة المختلفة خاصة الفسيخ الأسواني.

قام طلاب الجامعات والمدارس باستقلال اللنشات والمراكب الشراعية للتجول في النيل والاستمتاع بعطلة شم النسيم والمناظر الطبيعية الخلابة وذلك عن طريق تنظيم رحلات الي العديد من المعالم الأثرية والسياحية، إضافة إلي تنظيم جولات نيلية لزيارة حديقة النباتات والتجول بين الجزر النيلية التي تنفرد بها أسوان .

ويحرص عدد كبير من المواطنين بأسوان على تنظيم رحلات نيلية للإستمتاع بالطبيعة الخلابة والجزر النيلية وشلالات للمياه والطقس الجاف ، مع التوجه للحدائق التى تقع وسط النيل والجزر النيلية المختلفة كجزيرة النباتات.

ويعتبر مواطنو أسوان تناول وجبة الملوحة أو الفسيخ من طقوس الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، ولا يكون الإحتفال بهذه المناسبة إلا بأكل الفسيخ حيث كانت قد استعدت محلات بيع الفسيخ بأسوان لموسم شم النسيم بإعداد وتجهيز الملوحة الأسوانى الطازجة والأكثر شهرة على مستوى محافظات مصر والتى يتزايد الإقبال على شرائها سواء من أهالى المحافظة أو زوارها.

شم النسيم

الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم فى أسوان

ويقول عبده بولس بأننا نحرص علي شراء الفسيخ وخاصة في شم النسيم حيث أن الأسر الاسوانية تتفنن في إعداد وجبة الفسيخ ليكون له مذاق خاص يتم الاستمتاع بطعمه عند تناوله، فهناك من يقوم بتقطيع الفسيخ لقطع، ويضاف عليه التوابل وقطع من الطماطم والشطة والفلفل مع البصل، ويتم تناول مشروبات غازية لنهضم الأكل، وهناك من يقوم بخلط قطع الفسيخ بالخلاط ووضع الطحينة والتوابل المختلفة عليه ليكون له نكهة ومذاق خاص.

فيما أشار عيد فايز بأن الاحتفال بشم النسيم وعيد الربيع له شكل تانى في أسوان ، فالكثير يصطحب أطفالهم ، وبحوزتهم البيض الملون الذى يقومون بوضعه في المياه لتتم عملية " السلق " ثم يقومون بتلوينه بالألوان المختلفة تعبيراً عن عيد الربيع ، بجانب إصطحاب الفسيخ ، وتكون أجواء سعيدة ومفرحة للإحتفال بهذه المناسبة وسط لم الشمل من أبناء الأسر ، ويتوجهون للحدائق والمتنزهات للإحتفال بهذا اليوم الذى يعتبر من الطقوس والعادات التي يحرصون على إحياؤها سنوياً .