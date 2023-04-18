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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

صدى البلد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 38 يوما كاملة، عدا البنك المركزي الذي تراجع فيه بنحو قرشين.

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أسعار الدولار في البنك المركزي

 


وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه  بعد 30.84 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.


أعلى سعر للدولار اليوم


وسجل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

استقرار السعر

وأظهرت تقارير مصرفية، استقرار سعر الدولار أمام الجنيه  مع بداية تعاملات اليوم الاثنين،في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية.

 

أعلي سعر  

وصل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر  البنك المركزي


استقر  متوسط سعر الدولار  امام الجنيه مسجلا 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع ، لدي البنك المركزي المصري.
 

أقل سعر


سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك “مصر و الأهلي المصري  والتنمية الصناعية”.


 

ثاني أعلي سعر 


وجاء ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.87 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

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