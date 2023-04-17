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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد فى أسعار الذهب .. ومفاجأة فى عيار 21

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً، حيث شهد سعر الجرام قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية، ليسجل سعر الجرام بمصر مستويات لم يصل إليها من قبل، قبل أن يفقد بعض مكاسبه ليبقى بالقرب من هذه المستويات.

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم الاثنين وعيار 21 يسجل مفاجأة

ارتفاع أسعار الذهب

ولعل سعر جرام الذهب عيار 21، هو الأكثر بحثا في جوجل بشكل يومي، والذي استقر  ليسجل اليوم نحو 2350 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما وصل سعر الجرام عيار 24 نحو 2,686 بدون مصنعية ، ويصل بالمصنعية إلى ما بين 2800 -2900 جنيه أو يزيد في بعض الحالات التي يكثر بها التزيين في المشغولات الذهبية، بينا قد يصل عيار 21 إلى نحو 2500 جنيه بالمصنعية أو يزيد.

 

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية


معرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، هي الشغل الشاغل للراغبين في شراء الشبكة هذه الأيام حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

 

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2350 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية ، يتم إضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن


سعر الذهب مباشر اليوم الاثنين يهتم به الكثير على مدار اليوم،  خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم الاثنين خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و 18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24


سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,686 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2,350 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18: 2,014 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14
سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14: 1,513 جنيها.

سعر الجنيه الذهب
بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 18,800  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24
بينما بلغ سعر الأونصة اليوم الاثنين عيار 24: 2,002 بعد 2040 دولارا.

ارتفاع اسعار الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب سعر صرف الدولار سعر جرام الذهب سعر الجرام

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